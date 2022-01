Must read: nee, aandelen zijn niet te duur

Must read

Duurzaam ETF-beleggen in de volgende versnelling

De transitie naar duurzaam beleggen is in 2021 in een stroomversnelling geraakt. Regelgeving speelt daar een belangrijke rol in, maar daarnaast is ook de wens om duurzaam te beleggen van groot belang. 2022 zal een nog sterkere toename laten zien, aldus SPDR ETF's.

Tweedeling in de farmasector

Producenten van mRNA-vaccins behoren tot de grote winnaars van de coronapandemie. De rest van de farmasector blijft daar ver bij achter, mede omdat veel reguliere zorg is uitgesteld. De vooruitzichten voor de lange termijn zijn echter goed.

Aziatische aandachtspunten

De toenemende risico's voor beleggers in Azië.

Dat was de negatieve tienjaarsrente?

En we zitten boven 0%. Ik heb het over de Nederlandse 10-jarige rente. Voor het eerst sinds eind oktober vorig jaar. — edin mujagic (@edinmujagic) January 3, 2022

Ook de Amerikaanse rente loopt hard op

Big move in the US government bond market, including an 11 bps increase to 1.62% in 10-year bonds (@markets chart below)

The "what" is easier than the "why."

While some cite #markets pricing in a more aggressive #Fed, it's far from clear as to what was the catalyst for this today pic.twitter.com/I1aJFyhpKk — Mohamed A. El-Erian (@elerianm) January 3, 2022

Oliebedrijven floreren

2021 was niet het jaar van clean tech.

In de aanbieding: defensieve zekerheid

Europese bedrijfsobligaties zijn in vergelijking met begin vorig jaar aantrekkelijker geworden. Yields zijn gestegen en het percentage obligaties met een negatief effectief rendement is flink gedaald. Maar de hoge liquiditeit is volgens Marc Rovers van Legal & General Investment Management (LGIM) de belangrijkste reden om Europese credits te kopen.

Winnaars en verliezers

Mooi lijstje met bedrijven die in 2020 het meest aan beurswaarde hebben gewonnen en die het meest hebben verloren.

(FT) pic.twitter.com/laMIZ5isjU — Corné van Zeijl (@beursanalist) January 4, 2022

S&P daalt dit jaar met 15%

En negen andere beursvoorspellingen van Michael Batnick van The Irrelevant Investor. Interessant!

Apple slecht grens 3 biljoen

Dit is mede te danken aan de omvangrijke inkoop van eigen aandelen. Hoe verder? CNBC heeft het verhaal.

Nieuw jaar, nieuwe verslaving: dopaminebeleggen

Goed beleggen is vooral weinig naar de koersen kijken. Leuke column van Patrick Wessels.

Nee, aandelen zijn niet te duur

beurs duur? niet t.o.v. rente pic.twitter.com/xbxOm5u3Yg — Hans de Geus (@hansdegeus) January 3, 2022

Voorspelbare indexaanpassingen kosten ETF-beleggers heel veel geld

Passive ETFs hit by billion-dollar rebalancing costs via

https://t.co/xr0bXII7Va — Izabella Kaminska (@izakaminska) January 4, 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Is contant geld in 2030 verdwenen?

Maar liefst 57% van de Nederlanders denkt dat contant geld over ongeveer acht jaar volledig uit de Nederlandse samenleving is verdwenen. Tegelijkertijd hebben steeds minder mensen cash op zak: 82% van de Nederlanders heeft momenteel contant geld in hun portemonnee, in 2014 ging het nog om 95%. Dit en meer blijkt uit onderzoek van Knab onder ruim 1.000 klanten.

