Must read: Nieuwe kansen én gevaren

2022 vereist een nieuw draaiboek

Beleggen in 2022 wordt niet eenvoudig doorborduren op 2021. Dat is de belangrijkste conclusie die uit de nieuwste outlook van UBS Asset Management, getiteld Acting on new realities, kan worden getrokken. De komende jaren worden voor beleggers echt heel anders.

Bang voor inflatie? Beleggen is de oplossing

Inflatie zorgt voor nog meer ongelijkheid tussen arm en rijk. De bevoorrechten profiteren namelijk eerder van het aanzetten van de geldpersen. Voor de achterblijvers is de beleggen de beste manier om ook van inflatie te profiteren, aldus Edin Mujagic.

Beleggingsconsensus 2022: Aandelen en grondstoffen favoriet

Niet Amerikaanse aandelen, maar aandelen uit Europa, Japan en de regio Pacific zijn vooral populair. De consensus over obligaties is nog negatiever dan een jaar geleden, concludeert Eelco Ubbels van Alpha Research.

Want Amerikaanse aandelen zijn inmiddels te duur

Zwakke Chinese groeivooruitzichten

De Chinese vastgoedmarkt is niet het enige probleem, meldt CNBC.

Chinese economische groei daalt gestaag

Grijze zwanen

Er is meer om je zorgen over te maken dan alleen inflatie, rente en corona, schrijft Paul Brandus in een opinieartikel op MarketWatch. Hij probeert 'grijze zwanen' te spotten boven de Amerikaanse economie, die de potentie hebben om de aandelenmarkten in 2022 te laten ontsporen.

2022: Keep kalm and carry on

Wat staat beleggers in 2022 te wachten? Nou, mochten aandelenkoersen eind volgend jaar flink hoger staan, dan bewijst de even befaamde als versleten beurswijsheid "the stock market climbs a wall of worry" opnieuw zijn waarde.

Duurzaam is toch beter

Nee, zogenoemde sin stocks bieden zeker geen betere kansen. "Their findings led Sagbakken and Zhang to conclude: “We do not find an obvious sin premium for new sin or traditional sin stocks, either in comparison to the market or their peers in the same broad industry. At first sight, there seems to be positive alpha for traditional sin stocks, but this outperformance is resolved when controlling for more factors in Fama-French five-factor model.” Interessant verhaal.

Waarom daalt tech bij een hogere rente?

Krist Plaizier van Fintessa legt dat nog eens uit.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

ING beste geldverstrekker van 2021

Dat blijkt uit het jaarlijkse onderzoek van de Nationale Hypotheekbond. Hierin hebben bijna 300 onafhankelijke intermediairs hun oordeel gegeven over welke geldverstrekker – in hun ogen – zijn werk het beste uitvoert.

Bitcoin is kampioen CO2-uitstoot

