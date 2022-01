Must read: Wat een jaar!

Beleggen is de manier om inflatie het hoofd te bieden

Inflatie zorgt voor meer ongelijkheid tussen arm en rijk. De bevoorrechten profiteren namelijk eerder van het aanzetten van de geldpersen. Een manier om van inflatie te profiteren, is beleggen, aldus Edin Mujagic.

Aantal actieve ETF's groeit sterk

Twee op de drie nieuwe ETF's worden actief beheerd. Ze komen in alle soorten en maten.

Dit las u het meest in 2021

U vrat afgelopen jaar alles wat we schreven over bitcoin. Het liefst nog in combinatie met China. Maar doemnieuws doet het ook standaard goed. In ieder geval bedankt voor uw bezoeken aan IEXProfs in 2021.

Nieuw: IEXProfs online magazine Outlook

De uitdagingen van 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ohh wat een jaar

De beste beleggingen met inkomen

Volgens Barron's moet u volgend jaar dividendaandelen, telecom en bijvoorbeeld junk bonds hebben.

Cryptotips

Durft u volgend jaar wel in crypto's te beleggen? Zes tips om een cryptoportefeuille te starten.

DAX is een loser

Good morning from #Germany, where benchmark index Dax is one of losers in global comparison. Although Dax has gained ~16% this year, the bulk of indices - apart from Spain's IBEX & Japan's Nikkei - have performed much better. S&P 500, incl dividends, has gained 41% in EUR terms. pic.twitter.com/qs5HvbZSju