Must read: wat moet de Fed doen?

De dollar of de economie redden? Plus: wat de Stones u kunnen leren over geld, slecht jaar voor Bunds en hogere energieprijzen werken door.

2022: Aandelen en commodities favoriet bij assetallocators

Amerikaanse aandelen niet, maar Europese aandelen, Japanse en aandelen uit de regio Pacific blijven populair. Obligaties zijn dat voor 2022 zeker niet, aldus Eelco Ubbels.

Pas op voor mijnenveld in techsector

Amundi AM gaat het nieuwe jaar in met relatief weinig technologieaandelen in portefeuille. De IT-sector is namelijk wel heel duur geworden in verhouding tot banken en nutsbedrijven.

De uitdagingen van 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Draghi's nieuwe plan

Mario Draghi’s government has won lawmakers’ support for a 32 billion-euro budget plan for next year aimed at supporting Italy’s growth https://t.co/uikiJuKzYu — Bloomberg Economics (@economics) December 30, 2021

Wat moet de Fed doen?

The Fed's decision in 2022 ... pic.twitter.com/al5fG6tg59 — Wall Street Silver (@WallStreetSilv) December 29, 2021

Lessen van de Stones

Wat de Rolling Stones u kunnen leren over geld.

Slecht jaar voor Bunds

Good Morning from #Germany where government bonds on course for worst year since 1999. 10y Bunds down 2.34% YTD due to hot inflation. During 4 decades of rising bond markets, years of negative 10y Bund returns have been relatively few (2017, 2013, 2006, 1999) and far between. pic.twitter.com/3guPsvwdOg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 30, 2021

Hogere energieprijzen werken door

Afzetprijzen industrie lagen in november bijna 21% hoger, aldus het FD.

Vooruitblik 2022