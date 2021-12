Must read: De winnaars en verliezers van 2021

Must read

En het lijstje is verrassend. Plus; modelbeleggen moet simpel, grote stad China helemaal dicht en regulering bitcoin voordeel.

2022 wordt een mooi jaar voor beleggers: hier liggen kansen

Voor aandelenbeleggers belooft 2022 een goed jaar te worden. Het rendement ligt naar verwachting wel iets lager dan in het heel mooie beleggingsjaar 2021. De meest aantrekkelijke waarde is te vinden in minder voor de hand liggende marktsegmenten, aldus Lucca Paolini van Pictet Asset Management.

Grootbeleggers en regulering zijn sleutels tot succes bitcoin

Naarmate meer institutionele beleggers instappen is er maar een weg voor de bitcoin-koers: omhoog. Cathie Wood droomt al van een koers van 500.000 dollar.

Nieuw: IEXProfs online magazine Outlook

De uitdagingen van 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Modelbeleggen moet simpel

Als u belegt via een model, bedenk dan dat hoe eenvoudiger dat model, hoe beter.

De winnaars en verliezers

Interessant lijstje over topperformers en losers in 2021 (sofar).

ASM int in topt 10. Just Eat Takeaway is losers top 10.

3 duurzame energie aandelen in losers top 10. pic.twitter.com/bLCFLn7TVo — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 29, 2021

Veel besmettingen in China

In een poging een voor China ongekende corona-uitbraak te stoppen, is de miljoenenstad Xi'an nu vrijwel volledig van de buitenwereld afgesloten. En dus bestelt de bevolking haar eten nu noodgedwongen online. https://t.co/H6msbpqeYa — NRC (@nrc) December 29, 2021

Goed om te weten

Op Bloomberg: Amsterdam Is Having a Financial Renaissance. Europe Must Take Note.

Het succes van Tikkie

Meer dan 100 miljoen tikkies verstuurd en betaald, aldus DFT.

Wat huiswerk voor de kerstvakantie

Het leren kennen van ECB-voorvrouw Christine Lagarde. Met het oog op wel of geen renteverhoging in 2022. Het FD verzamelde negentien Lagarde-citaten.