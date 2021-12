Must read: Wel of niet de rente omhoog?

De wereld in een stroomversnelling

“Het opnieuw opstarten van een vastgelopen wereldeconomie bleek lastig. De meest ernstige (en abrupte) recessie sinds de jaren 1920 en aanhoudende Covid-beperkingen hebben gezorgd voor krimp aan de aanbodzijde. Aan de andere kant werd de vraag door fiscale en monetaire maatregelen gestimuleerd,” aldus Daniel Morris, Chief market strategist bij BNP Paribas Asset Management.

Er is niks abnormaals aan beursjaar 2021

Volgens Ben Carlson was er qua aandelenrendement niks vreemds aan 2021. Indices die met meer dan 20% stijgen, dat gebeurt regelmatig.

Nieuw: IEXProfs online magazine Outlook

De uitdagingen van 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Verkoop emissierechten

Dit gaan de Duitsers doen

From @Breakingviews: Germany's Chancellor Olaf Scholz will spend more on green and digital investment to revamp the economy. The trick will be to plow on despite short-term supply chain problems and rising labor costs, says @LiamWardProud https://t.co/lODOT6Gf6d #BVPredicts pic.twitter.com/PPi7a8hmf0