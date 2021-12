Must read: transitory

Must read

Chinese obligatiemarkt wordt alleen maar beter

Schroders verwacht in 2022 relatief lage groei in China. Toch kunnen de aandelensectoren retail en duurzame energie het goed doen. De obligatiemarkt doet het goed en wint aan kracht.

Nieuw: IEXProfs online magazine Outlook

De uitdagingen van 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

De moeilijke relatie

The relationship between the United Kingdom and the European Union has not been easy since Brexit. It was never going to be.



But will 2022 be better or worse? Well that depends on one question, our columnist argues: what’s the fate of Boris Johnson? https://t.co/TJt1GBhQ0x — POLITICOEurope (@POLITICOEurope) December 24, 2021

Hoe staat de automarkt ervoor?

Seven Trends in Car Markets



"The world is moving rapidly to electric-powered cars. By 2030 we will see more than half of all new cars sold will be electric; of the other half, many will be hybrid. This is the future."https://t.co/uU2tye9fks



by @ritholtz pic.twitter.com/YocNCqjCDk — Ritholtz Wealth (@RitholtzWealth) December 23, 2021

Dividendbelegger kan hart ophalen in 2022

Recorduitkeringen op komst, aldus het FD.

Niet 1999, maar 1995

Op dat jaar lijken de marktomstandigheden van nu.

De meest interessante ETF's van 2021

Welke zijn er uitgebracht en hoe doen ze het?

Het economische woord van het jaar

Year in a word: Transitory https://t.co/8qmLfORAhG — Hans Stegeman (@hanswstegeman) December 24, 2021

De kerstman houdt van goud