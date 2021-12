Must read: normaal aandelenjaar bestaat niet

De vier risico's van 2022

Wat zijn de beleggingsrisico’s voor aankomend jaar? Ralph Wessels zet de belangrijkste vier op een rij.

Hoge groei, einde van de rentecyclus

De economische vooruitzichten zijn gunstig en inflatiezorgen overdreven. Dat maakt Columbia Threadneedle voorzichtig optimistisch over 2022. Maar beleggers moeten wel rekenen op lagere rendementen, meer volatiliteit en het eind van de alsmaar dalende rente.

De uitdagingen van 2022

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Meer dan 1%

Traders are betting the Bank of England will hike its key interest rate above 1% next year for the first time since 2009 https://t.co/NB2m8ogBgy

Een normaal aandelenjaar bestaat niet

Beleggers zouden willen dat ze op een basisrendement kunnen rekenen, aldus Josh Brown. Maar een jaar op de beurs is nooit hetzelfde.

Bitcoinkoers kan omhoog

Als institutionele beleggers crypto een vast onderdeel van de portefeuille maken. Maar dan moet crypto wel gereguleerd worden.

Weer bedankt techfondsen

Dankzij de techfondsen heeft de Amerikaanse beurs weer een prima jaar.

Bill Gates maakt zich zorgen

Bill Gates thinks that the worst of the pandemic could be upon us with the rise of Omicron during the holiday season. https://t.co/OxpgnmOzOM