Must read: Duurzame bedrijven rendeerden 2,5% beter

Must read

"Hoge inflatie dwingt tot nog meer risico nemen"

Beleggingsstrateeg Vincent Juvyns van JP Morgan AM rekent volgend jaar op minder hoge rendementen en op meer volatiliteit. Door de hoge inflatie en lage rentes zijn beleggers nog meer aangewezen op aandelen. “De noodzaak om risico te nemen, is nooit groter geweest.”

De vooruitzichten van high yield obligaties zijn meer dan prima

Capital Group geeft vijf redenen om positief te blijven over high yield obligaties. De sterke economische groei en lage default ratio's zijn belangrijke argumenten.

Schroders is om meerdere redenen positief over Europees vastgoed

Outlook 2022: Wereldsteden - Prijszettingsvermogen zal een sleutelrol spelen nu stijgende inputprijzen en tekorten aan arbeidskrachten de prijzen opdrijven. Aanhoudende schaarste en een toenemende vraag kunnen een impuls geven. Lees meer: https://t.co/cgTIDO4UXn#steden pic.twitter.com/qpq5fFbX7Q — SchrodersNL (@SchrodersNL) December 21, 2021

Duurzame winst

Duurzame aandelen rendeerden in 2021 2,5% beter dan niet-duurzame aandelen. Dat stelt Jaap Steur van Axenta Vermogensbeheer.

Problemen Chinese projectontwikkaars nemen toe

De komende maanden zullen zij extra veel schulden moeten afbetalen. Gaat dat lukken? CNBC heeft het verhaal. Lees ook de sterke column van Hendrik Tuch, getiteld Hoe spel je Lehman in het Chinees?.

De comeback van yellow cake

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa over de hernieuwde aandacht voor kernenergie en wat dat voor beleggers betekent.

Kerncentrales sluiten. Kolencentrales sluiten. Groningen sluiten. Investeringen in olie en gas niet meer financieren.



Dan moet je niet raar opkijken als er, vroeger of later, zoiets gebeurt met de gasprijs.



Voer de strijd tegen fossiel aan de vraagkant, niet aan de aanbodkant. pic.twitter.com/2vvf4BshHS — Jilles van den Beukel (@JillesAppelscha) December 22, 2021

SFDR 2.0 met een half jaar uitgesteld

De Europese Commissie heeft de invoering van de zogenoemde ‘level 2’ van de SFDR-verordening met een halfjaar uitgesteld tot 1 januari 2023. De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) omvat Europese regels die de financiële sector tot openbaarheid dwingt met betrekking tot duurzaamheid.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het rendementsverschil is opmerkelijk groot.

Huizenprijzen stijgen nog sneller

In de afgelopen veertig jaar stegen de huizenprijzen slechts één keer zo snel als in het afgelopen jaar. Een koophuis in Nederland kost gemiddeld ruim vier ton en dat is ruim 20 procent meer dan eind vorig jaar. In februari 2000, toen de woningen ook met 20,1 procent stegen, kostte een huis gemiddeld nog 160.000 euro.

House prices in #TheNetherlands rose a whopping 20.1% YoY, matching the biggest increase on record. #realassets pic.twitter.com/loTY5yj3Et — jeroen blokland (@jsblokland) December 22, 2021

Oververhitting Nederlandse huizenmarkt heeft ook aandacht Bloomberg