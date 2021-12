Must read: Omikron halveert groei

Must read

In het vierde kwartaal. Plus: AFM waarschuwt finfluencers, klein groepje controleert bijna derde bitcoins en banken wel en niet favoriet.

2022: Keep kalm and carry on

Wat staat beleggers in 2022 te wachten? Nou, mochten aandelenkoersen eind volgend jaar flink hoger staan, dan bewijst de even befaamde als versleten beurswijsheid "the stock market climbs a wall of worry" opnieuw zijn waarde.

De uitdagingen van 2022

Invesco: Goede nieuws zit bij banken al in de koersen

Financials hebben een sterk jaar achter de rug. Hoewel 2022 er op het eerste gezicht niet slecht uitziet, heeft Invesco de banken toch op onderwogen gezet. Veel van het positieve nieuws zit al in de koersen.

Sectorconsensus: Banken toch favoriet

Van de vier cyclische aandelensectoren materials, financials, consumer discretionary en real estate zijn assetmanagers het meest enthousiast over de vooruitzichten van de financiële dienstverleners.

Het gaat economisch helemaal mis met Turkije

Na de lira stort nu ook de Turkse beurs in.

Turkish stocks extend their losses following Friday’s rout, prompting a fresh trading halt after the lira slid to a record low https://t.co/NYcpgJCt0G — Bloomberg Markets (@markets) December 20, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Omikron halveert groei

Omicron's wrath may slash fourth quarter global growth in half https://t.co/ElgxJC5T3w — Bloomberg Markets (@markets) December 21, 2021

Klein is groot

0.01% of Bitcoin's holders control 27% of the supply. https://t.co/EpWvlBvZ1h — FORTUNE (@FortuneMagazine) December 21, 2021

AFM: Finfluencers, pas op

Finfluencers zijn een snelgroeiend fenomeen. Het onderstreept de toegenomen belangstelling voor beleggen onder vooral jongeren. Finfluencers houden zich alleen niet altijd aan de regels, bijvoorbeeld omdat ze onzorgvuldige aanbevelingen doen en beleggingsadvies geven.

Triodos naar alternatieve beurs