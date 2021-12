Must read: duif verandert in havik?

Must read

Plus: de twee sectorfavorieten van SPDR ETF's, het groene kabinet Rutte IV, wel of niet beleggen in tabak, en véél meer.

Niet geliefd, toch kansrijk

State Street SPDR ETF’s gaat het nieuwe jaar in met twee duidelijke Europese sectorfavorieten: energie en gezondheidszorg. Beleggingsstrateeg Rebecca Chessworth verklaart de keuze.

Het groene kabinet Rutte IV

Het coalitieakkoord staat bol van ambities voor het klimaat en aanpak van de stikstofproblematiek. Liefst 60 miljard euro wordt er uitgetrokken voor rekeningrijden, industrie verduurzamen, vliegbelasting, meer warmtepompen en een eigen minister. "Mooie ambities, maar helaas nog weinig concreet." RTL heeft het verhaal. Dan zijn er nog plannen om bijvoorbeeld met de gehate spaartaks te stoppen.

Geld is er blijkbaar genoeg

In regeerakkoord is het overheidstekort vanaf 2023 kleiner dan 3% bbp en is het tekort in 2025 2,5% bbp. pic.twitter.com/rHxD4w4R0b — Wim uit Voorhout (@wbcs99twit) December 15, 2021

Drie Amerikaanse renteverhogingen in 2022

en versneld stoppen met het obligatie-opkoopprogramma. Er komt een einde aan het grote monetaire experiment. CNBC heeft het grote verhaal. Met de communicatie van de Fed is overigens weinig mis, want anders hadden aandelenbeleggers niet zo verheugd gereageerd.

En we hebben een nieuwe dotplot van de Fed. De fed leden hebben 3renteverhogingen ingekleurd. pic.twitter.com/YYDuEJR9TH — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 15, 2021

Wel of niet beleggen in tabak?

Daar hebben David Blitz en Laurens Swinkels van Robeco een paper over geschreven waar Larry Swedroe vervolgens over bericht. Echt interessant.

Ken de fund flows

De kapitaalstromen van en naar beleggingsfondsen, de fund flows, zijn een belangrijke indicator van het marktsentiment. Dat is voor beleggers handig om te weten.

De 10 Wide Moat-aandelen van de wereld

Morningstar USA selecteerde de tien aandelen met het meest hardnekkige concurentievoordeel. Ja, ook ASML heeft een plaatsje.

Risico nemen blijft een moetje

Beleggers die het historisch rendement van 7% willen verdienen, zullen meer risico moeten nemen dan normaal, aldus vermogensbeheerder Verus.

Onderwijl in Turkije,

waar de lira vrolijk verder valt.

Turkish lira blows through 15 to dollar ahead of rate decision https://t.co/DRhZDLBqI5 pic.twitter.com/Ymv8mPJ1wd — Reuters (@Reuters) December 16, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ook miljardair worden?

De 10 regels van Buffett.