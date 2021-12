Must read: Vaarwel speculatiegekte

Must read

Plus: Bitcoin is een serieuze belegging, beleggen is net schaken, iedereen houdt van Tech, Chinese bedrijven verlaten VS, en meer.

Ja, bitcoin hoort thuis in de modelportefeuille

Vermogensbeheerder Man doet een poging de cryptomunt rationeel te benaderen en concludeert dat het zinvol is 1% tot 2% van de portefeuille vrij te maken voor de cryptomunt. Want?

Minder groei, prima rendement

PGIM Quantitative Solutions ziet de groei in Westerse economieën de komende 10 jaar afvlakken en de inflatie oplopen. Desalniettemin zijn positieve reële rendementen prima mogelijk.

Waar liggen de kansen in 2022?

T. Rowe Price heeft daar wel ideeën over.

Goed beleggen is goed schaken

"In the end it didn’t come down to theoretical chess knowledge or potential. The deciding factor was the same as what determines success in investing – temperament." Heerlijke vergelijking van de recente tweekamp om het wereldkampioenschap schaken en goed beleggen.

Iedereen houdt van Tech

Tech is het meeste overgewaardeerd volgens professionele beleggers, maar toch is het de grootste overweging in hun portefeuilles.

(BofA survey) pic.twitter.com/KskC2V27Lg — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 15, 2021

Vaarwel speculatiegekte

Jan-Willem Nijkamp: "Als een verkrappende Federal Reserve erin slaagt de lucht nog verder uit de markten te laten lopen zou dat wellicht een zegen kunnen zijn voor deze bullmarket. Het zou een einde maken aan de gekte en de beleggers in de gelegenheid stellen weer enigszins tot bezinning te komen. Een terugkeer naar soberheid." Sterke column.

Washington gaat niet dicht

Washington lawmakers are on track to raise the U.S. debt limit. An increase of about $2.5 trillion is expected, which would be enough to last through next year’s November midterm elections. https://t.co/cMygFF7qty — MarketWatch (@MarketWatch) December 14, 2021

Wordt merkwaarde te laag gewaardeerd?

"Despite the fact that a company’s internally generated intangible investments create future value, under current U.S. generally accepted accounting principles, internally developed intangibles are not included in reported assets. While research and development is an important intangible asset, so too is branding." Wetenschappelijke studie, enkel geschikt voor die hard beleggers.

Aandeelhouders van Chinese bedrijven opgelet!

Chinese noteringen op Wallstreet zijn binnen drie jaar voorbij, meldt CNBC.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Witwasaanpak banken moet nóg beter

ABN AMRO en ING schikten in het recente verleden al voor miljoenenbedragen met het Openbaar Ministerie vanwege tekortkomingen in hun antiwitwasprocessen, en nu ligt mogelijk ook Rabobank op het ‘hakblok’ van het OM. Inmiddels houdt zo’n 20% van het bankpersoneel zich bezig met verdachte transacties. Ondanks al die inspanningen is De Nederlandsche Bank (DNB) nog altijd niet tevreden.