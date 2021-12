Must read: het meest gezochte aandeel..

Must read

in 2021 is dus niet Tesla. Plus: afscheid van Marcel Tak, olievraag weer omlaag en tapering is het grootste risico volgens fondsmanagers.

Van pindakaas tot bitcoin

Onze strenge, doch rechtvaardige productrecensent en columnist Marcel Tak neemt vandaag afscheid van IEX. Met verbazing, verwondering en soms ook met afgrijzen kijkt hij terug op 21 jaar beursgeschiedenis.

Dag Marcel Tak

21 jaar geleden begon Marcel Tak als IEX-columnist. Vandaag neemt hij (deels) afscheid. Onze productspecialist groeide uit tot een allround columnist. Wat zullen we hem missen.

Grondstoffen bieden bescherming

Een mandje grondstoffen biedt bescherming tegen inflatie, het reële rendement op de lange termijn is positief en futures doen het vaak goed als aandelen het slecht doen. Een mandje grondstoffen kan dus een goede aanvulling zijn op de portefeuille.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Meest gezochte aandeel. En nee, niet Tesla dus

Video game retailer GameStop knocked off Tesla as the most searched-for stock in 2021, as the year of the meme stock comes to a close. https://t.co/R9hUWMZkje — FORTUNE (@FortuneMagazine) December 14, 2021

Grootbeleggers in ETF's

In de FT: "Investment advisers surpass retail as biggest holders of US-listed ETFs"

Olievraag weer omlaag

Omicron’s emergence will allow the supply of oil to overtake the rate at which the world is consuming it, easing the supply tightness of recent months, the International Energy Agency said https://t.co/NH7sPMauyt — The Wall Street Journal (@WSJ) December 14, 2021

Grootste risico's

Fund Managers see tapering as biggest risk to outlook. Monetary policy is the top concern for nearly 37% of fund managers surveyed by Bloomberg, followed by runaway #inflation for about 33% of participants. pic.twitter.com/9fM6pNZQcG — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 14, 2021

Weer meer beleggers

Het aantal beleggende huishoudens is in 2021 met 12% gestegen tot 1,9 miljoen. Behoefte aan meer rendement was het afgelopen jaar de belangrijkste reden om te starten met beleggen, aldus de AFM.

Zij durven al