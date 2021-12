Must read: Dat was de inflatiepiek

Must read

Hoe spel je Lehman in het Chinees?

Het wordt een flinke kluif voor de Chinese overheid om de luchtbel uit de huizenmarkt te laten leeglopen zonder grote economische schade te berokkenen. Hendrik Tuch is er niet gerust op.

Vastgoedconsensus: Inflatie is een tweesnijdend zwaard

Assetmanagers weten zich slecht raad met beursgenoteerd vastgoed. Het is een inflatiehedge maar hogere rentes pakken minder goed uit. Bovendien valt er veel te kiezen. Franklin Templeton zet in op woningen en bedrijfspanden.

ECB, doe wat!

Wanneer de #ECB te lang wacht met ingrijpen loopt ze het risico niet langer serieus genomen te worden als inflatiebestrijder. Dan kunnen #inflatieverwachtingen een eigen leven gaan leiden. U leest meer in de nieuwe #column van Martine Hafkamp van deze week voor @BeleggerNL. — Fintessa (@Fintessa) December 13, 2021

2021 is niet 2020

"On Friday, for the first time in a long time, I was getting text messages from people with screenshots of their portfolios. It wasn’t pretty. But the good news is the only way to learn is by doing. Getting hurt is a necessary evil, and the pain doesn’t last forever." Schrijft Michael Batnick.

De inflatiepiek ligt inmiddels al achter ons

Hoe groter, hoe beter

De stijging van de S&P wordt door opmerkelijk weinig aandelen gedragen, constateert ook Ben Carlson. Lees ook: Het regent valse records.

De kleine aandelen (S&P600) noteren op een bescheiden 14,7 maal de verwachte winst. S&P500 op 20,5. pic.twitter.com/3A99QDG5nx — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 13, 2021

Alles is goed behalve tech en crypto's

Dat zegt Rich Bernstein in een artikel van CNBC, dat leuk is om te lezen overigens. “Cryptos are the biggest financial bubble ever in history. This is just a monster one.” Zelf ziet hij vooral kansen voor olie-aandelen.

Hoe om te gaan met verliesaversie

Verliezen doen beleggers meer pijn dan dat winsten hen vreugde brengen, blijkt uit onderzoek. Dat heet verliesaversie en is een gedragsverschijnsel van beleggers. Morningstar's behavioral finance experts geven advies om verkeerde keuzes te voorkomen.

Turkije houdt vast aan schadelijke rentepolitiek

Turkish lira plummets to new low ahead another expected rate cut https://t.co/nat5oBzP3N pic.twitter.com/lxn34vog7c — Reuters (@Reuters) December 13, 2021

Investment Outlook 2022: Profiteren van stroomversnellingen

BNP Paribas AM geeft ideeën voor het sturen door de woelige baren, die passen bij een herstellende economie, en werpt tevens een blik op het macro-economisch beleid in de wereld van na de pandemie.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).