Must read: Dalio rekent op ramp

Ruim duizend miljard dollar in ETF's

Het gaat lekker met de ETF- en ETP-markt. De eerste elf maanden van 2021 investeerden beleggers meer dan een biljoen dollar.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Lange winter

Het gaat een spannende winter worden. Hebben we wel genoeg gas bij een strenge winter of in een crisis? Regering moet zorgen voor heldere plannen voor het geval het misgaat.

Een gewaarschuwd mens telt immers voor twee https://t.co/GpvZhtevKl — Silvio Erkens (@SilvioErkens) December 10, 2021

Toch een kerstkabinet?

Rutte IV: geld voor leraren en huizen - NRC: https://t.co/yyNzlS3rmT — Bas Jacobs (@_basjacobs) December 10, 2021

Niets is wat het lijkt

Tesla CEO Elon Musk has just sold more company shares — but he has now bought more shares than he has sold https://t.co/IMo36LZv6m — Business Insider (@BusinessInsider) December 10, 2021

Hoe kan dat?

Als 6% inflatie obligaties niet in beweging kan krijgen, wat dan wel?

Dalio rekent op ramp

Miljardair Ray Dalio denkt dat een economische ramp aanstaande is. Dit is wat beleggers kunnen doen.

Een nieuwe top-planner

Paulien Koopman is Financieel Planner van het jaar.

Gemiddeld genomen

It's been a volatile year for Bitcoin. But as the year nears its end, the coin hovers near its average for 2021 https://t.co/YhShGrHKfz — Bloomberg Markets (@markets) December 10, 2021

Low on koper