Must read: Tijdelijke inflatie bestaat niet

“De Chinese risico’s zijn nu wel ingeprijsd”

Nu de Chinese aandelenkorting recordniveaus nadert, wordt Gerben Lagerwaard van State Street Global Advisors steeds enthousiaster over Chinese aandelen. "De korting ten opzichte van de MSCI World bedraagt inmiddels 20%. Dat is enorm."

Grote beleggers zien 2022 vol vertrouwen tegemoet

Institutionele beleggers verwachten dat uitgestelde uitgaven en onverminderd royaal centrale bankenbeleid de financiële markten in 2022 verder zullen stimuleren. Hogere rentes zijn wel een punt van zorg. Dat zijn de belangrijkste uitkomsten van de Institutional Investor Survey 2022 van Natixis IM. Wat komt daar nog meer uit?

Spannend! Krijgen we wel of niet een eindejaarsrally?

Bestaat de #eindejaarsrally echt? Volgens de eindejaarsrallytheorie stijgen #aandelen in de laatste dagen van het jaar. Maar wat vertellen de gegevens van de laatste 94 jaar ons? Lees het hier: https://t.co/r84cO9PXK2 pic.twitter.com/GYSbmmCnhZ — SchrodersNL (@SchrodersNL) December 7, 2021

Tijdelijke inflatie bestaat niet

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa: "Steeds meer economen vrezen echter dat de inflatie permanent hoger zal blijven. Eén ding staat in ieder geval vast. Eenmaal gestegen prijzen hebben zelden de neiging later weer te gaan dalen. Wanneer de ECB tijdelijk bedoelt heeft ze het over de procentuele stijging. Wellicht dat die na verloop van tijd weer afneemt. De hogere prijzen zullen echter niet of nauwelijks meer gaan dalen. Eenmaal hogere prijzen blijven doorgaans hoger." Goede column.

Overigens denkt econoom Piet Rietman van ABN AMRO er niet anders over.

Nee, die bestaat wel, zegt Lagarde

De inflatie is wel bezig met een brede opmars

Inflatie verbreedt zich! Want ook de kerninflatie is aan een opmars bezig constateert Jan-Paul @vdKerke. Zijn beschouwing...https://t.co/Wzb4bugZTF pic.twitter.com/bnc45cIk1y — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 7, 2021

Kleine beleggers blijven vooral dicht bij huis

Onderzoek zegt: hoe kleiner de belegger, hoe groter de home bias.

Invesco blijft pessimistisch over oliesector

Olie-aandelen ogen zo op het eerste gezicht aantrekkelijk. De olieprijs staat hoog, de waarderingen liggen lager dan de brede markt. Toch staat Invesco niet aan de koopkant. "Vooral de lange termijn vooruitzichten zijn slecht."

Hebben Amerikaanse aandelen het beste gehad?

Nadat de winsten in de US bijna zijn verdubbeld in de afgelopen 5 jaar, verwachten analisten dat winsten in de komende met bijna 20% per jaar gaan doorgroeien.

No way. pic.twitter.com/2nUmDd1ulA — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 7, 2021

Volatiliteit is bedreiging én kans

"Using volatility as a trading signal is well-established in financial research and serves as the foundation of many risk management frameworks and strategies, eg risk parity. Applying a volatility-based allocation framework to equities seems sensible based on the results of this analysis.

However, it is worth highlighting that such a strategy would also have required investors to reduce their equity exposure during bull markets, which would have been emotionally challenging given the fear of missing out. For example, investors would have had zero exposure to the S&P 500 during the boom in technology stocks between 1997 and 2000. The number of investors who would have had the discipline to hold on to such a framework is likely very small." Sterk verhaal.

5 extra fondsrisico's

Risico bij beleggen wordt vaak gedefinieerd als de kans op koersschommelingen. Maar er zijn nog veel meer risico's. Deze 5 risico's zien fondsbeleggers vaak over het hoofd, maar ze zijn minstens zo belangrijk, aldus Morningstar.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Oververhitting woningmarkt is geen probleem?

Uit de eerste Intermediair Index van ING blijkt dat onafhankelijke financieel adviseurs – met een score van 134 punten – een opvallend positief oordeel hebben over de woningmarkt. Vooral de ontwikkelingen van de hypotheekrente, het aantal nieuwe of te wijzigen hypotheken, hun eigen financiële situatie en de algemene economische situatie worden als positief beoordeeld. Wel stellen de adviseurs dat de stijging van de huizenprijzen steeds meer negatieve effecten heeft.