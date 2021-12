Must read: Meer rotte appels in China

Must read

Meer projectontwikkelaars staan er slecht voor. Plus; cryptobeleggen met een plan, nieuwe leiding in Duitsland en massaontslag in de VS.

SFDR is nog geen gamechanger

Fondshuizen belijden het duurzaamheidsevangelie nog altijd meer met woorden dan met daden, zo ontdekte Detlef Glow bij bestudering van de fondslanceringen in 2021. Ook de Europese belegger blijkt duurzaamheid nog altijd niet geheel te hebben omarmd.

Adviseurs onvoldoende voorbereid op duurzame regels binnen MiFID II

In MiFID zijn de Europese regels vastgelegd voor de beleggingsindustrie. Volgend jaar komen er nieuwe regels aan voor ESG-beleggingen. Adviseurs zijn daar volgens Nordea AM nog onvoldoende op voorbereid.

The case voor Europese aandelen

Martin Skanberg van Schroders ziet goede kansen voor Europese aandelen. Dat geldt vooral voor bedrijven in de chipsector, machinebouw, financiële industrie en die zich bezighouden met de vergroening van de economie. Hoge inflatie kan wel roet in het eten gooien.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Meer rotte appels in China

More Chinese developers are at risk of defaulting due to a liquidity crunch despite recent measures by the authorities to free up some funds, according to S&P Global Ratings https://t.co/YvBtxKCt9l — Bloomberg Markets (@markets) December 7, 2021

Lekker dan

Ondernemer in VS ontslaat 900 medewerkers in één videogesprek https://t.co/owAu0bFruu pic.twitter.com/ZKVE8d79z8 — RTL Z (@RTLZ) December 7, 2021

Vanaf morgen nieuwe leiding in Duitsland

Olaf Scholz is about to become chancellor of an unhealthier German economy than the one he looked set to inherit when his party won elections in late September (via @CraigStirling & @carolynnlook) https://t.co/jRPtk07DRe — Bloomberg Economics (@economics) December 7, 2021

Heeft u een plan?

Dat is wel noodzakelijk bij een cryptobelegging.

Trump's bedrijf wordt overgenomen door een SPAC

Maar de SEC is al even langs geweest.

Koeien zijn de nieuwe kolen

Want koeien zijn grote vervuilers.

Groot, groter, grootst