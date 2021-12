Must read: De comeback van Big Oil

Must read

Slecht sentiment voorspelt veel goeds

Het sentiment onder beleggers is de laatste maanden sterk verslechterd, ziet ook Renco van Schie. Dat maakt de vooruitzichten voor 2022 alleen maar beter. "Wij staan klaar om daar gebruik van te maken."

Rabobank is niet bang voor omicron

De onzekerheid over de impact van de omicron-variant van het coronavirus zorgt voor onzekerheid op de beurs. De deltavariant heeft duidelijk gemaakt dat negatief nieuws omtrent het coronavirus snel wordt verwerkt en beleggers kijken daarna weer vooruit. Dat zal ook zomaar kunnen gebeuren bij de omicron-variant, aldus senior beleggingsstrateeg Peter Vonk.

Vooral Amerikaanse aandelen zijn aan de prijs

9. My preferred valuation metric (PE10 ratio) is definitely elevated, and especially so vs rest-of-world, but not quite exceeding dot-com levels yet...https://t.co/ErBWRgTyCZ $SPX $SPY pic.twitter.com/MhI9UgInyG — Callum Thomas (@Callum_Thomas) December 4, 2021

Infrastructuur als inflatiehedge

Mocht de inflatie uit de hand lopen, dan heeft dat grote impact op aandelen- en obligatierendementen. Infrastructuurfondsen bieden dan uitkomst.

De comeback van Big Oil

Beleggers in energie- of grondstofgerelateerde aandelen hebben het enorm goed gedaan. Dat leek vorig jaar heel anders: de grondstoffenprijzen kelderden en de vooruitzichten leken somber. Voor beleggers die alsnog willen aanhaken, bieden zeven aandelen goede kansen.

FOMO of FOLB?

Het is een lastige keuze schrijft Howard Rohleder van HumbleDollar.

Er is een groot renteprobleem

Rente minus inflatie leidt tot een extreem negatieve uitkomst.

De reele rente in de US en Duitsland.

Dat lijkt mij geen houdbare situatie. Dus of rente omhoog of inflatie omlaag.

(of allebei). pic.twitter.com/jG0KX3ocuE — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 6, 2021

Over inflatie-aanjager gesproken

Als u nog wat te verschepen heeft; nog steeds geen rust op de markt voor container shipping. Laatste weken juist weer wat duurder geworden. pic.twitter.com/oF7XnjFcg4 — Corné van Zeijl (@beursanalist) December 6, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Gaat Evergrande alsnog failliet?

Shares of China Evergrande Group tumbled to an 11-year low after the firm said there was no guarantee it would have enough funds to meet debt repayments, prompting Chinese authorities to summon its chairman. More here: https://t.co/JNg7cckNnb pic.twitter.com/RLoEXJdDuz — Reuters Business (@ReutersBiz) December 6, 2021

Musk gelooft niet in waterstof

Daar is niet iedereen het mee eens. “In general, you can say: If you go to city delivery where you need lower amounts of energy in there, you can charge overnight in a depot, then it’s certainly battery electric. But the moment you’re on the road, the moment you go from Stockholm to Barcelona … in my opinion, you need something which you can transport better and where you can refuel better and that is ultimately H2.” CNBC heeft het verhaal.

Iets voor obligatiebeleggers om in de gaten te houden

Laat de tijd zijn werk maar doen

"A lot of people think of compounding as something that only applies to money and numbers, but in fact, compounding applies to everything we do in our lives. Every decision we make, every action we take, all of it ripples down over time. The small things add up." Heel goed verhaal.

Helft Nederlandse huishoudens is financieel kwetsbaar

Dat blijkt uit onderzoek van Deloitte, ING, het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) en de Universiteit Leiden. Om precies is slechts 27% van de Nederlanders financieel ‘Gezond’, 24% is financieel ‘Toereikend’, 25% financieel ‘Kwetsbaar’ en zelfs 24% financieel ‘Ongezond’.

Nederland in cijfers

Prachtige uitgave van het CBS met alleen infographics.