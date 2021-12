Must read: Markten zijn gekker dan in jaren 90

Must read

Aldus beleggingsveteraan Charlie Munger. Plus; financials zetten minder in op blockchain en 21%, dat is pas inflatie.

Kiezen tussen economie en inflatie?

Worden de Fed en de ECB gedwongen om te kiezen tussen economie of inflatie? Half december weten we meer over de aanpak van centrale banken, aldus Edin Mujagic. En over het verloop van de nieuwe virusvariant.

Toch misschien?

Lagarde says 2022 ECB hike unlikely but will act on prices if needed https://t.co/rIx5OB4CJt via @weberalexander @carolynnlook pic.twitter.com/TdkRpzSXzi — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) December 3, 2021

Tien onwaarschijnlijke gebeurtenissen in 2022

Steen Jakobsen van Saxo Bank komt met tien onwaarschijnlijke voorspellingen voor 2022, maar als ze uitkomen dan zijn de poppen aan het dansen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEXFonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Minder inzetten op blockchain

Hoewel uit Deloitte’s ‘2021 Global Blockchain Survey’ nog bleek dat 70% van de topmanagers uit de financiële dienstverlening blockchain zien als een potentieel concurrentievoordeel, blijkt juist uit de trendanalyse van de jaarlijkse FinTech Barometer van Visma dat finance professionals de techniek steeds minder inzetten.

Gekker dan ooit

In ieder geval gekker dan de jaren 90. Zo noemt Charlie Munger (compagnon Warren Buffett) markten nu.

Dat is pas inflatie

Turkish inflation soars above 21% in challenge to Erdogan https://t.co/tgBWaLf3H7 pic.twitter.com/biqlFgCPRz — Reuters (@Reuters) December 3, 2021

FAANG-aandelen zijn niet meer zo hot

De impact van de allergrootste aandelen op de markt is minder geworden. Belangrijke les voor beleggers, aldus Morningstar. Al is het natuurlijk MAANG nu, met de F van Facebook die de M van Meta is geworden.

Wat als de hoge inflatie niet tijdelijk is?

Iedere belegger moet in de kerstvakantie eens overdenken wat dat zou betekenen voor zijn portefeuille in 2022.

