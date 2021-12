Must read: Omikron is geen gamechanger

Must read

Frontier markets minst geraakt door coronacrisis

De frontier markets zijn als groep goed de coronacrisis doorgekomen. Verklaart dat waarom obligaties én aandelen uit deze landen het dit jaar zo fantastisch hebben gedaan?

Assetmanagers zijn niet bang voor omikron

De komst van de nieuwe coronavariant omikron heeft de beurzen flink in beweging gebracht. LGIM, BlackRock en Fidelity International zien daardoor mooie nieuwe koopkansen ontstaan. Buy the dip! Ook hedgefondsmanager Bill Ackman ziet kansen voor aandelen. Jan-Willem Nijkamp van Fintessa heeft echter waarschuwende woorden.

Fed gaat eerder taperen

Want de inflatie is toch minder tijdelijk dan gedacht. CNBC heeft het verhaal. Net als Bloomberg natuurlijk.

Jerome Powell said it’s appropriate to consider finishing the Fed's tapering of asset purchases a few months earlier than previously expected https://t.co/XS2zojHg7P — Bloomberg Markets (@markets) November 30, 2021

De ECB koopt vooralsnog lekker door

TAPER WHAT? #ECB balance sheet keeps rising despite rampant inflation. Total assets have risen by another €14.7bn in the past week to hit fresh ATH at €8,457bn. ECB balance sheet now equal to 81.2% of Eurozone GDP vs Fed's 37.4%, BoE's 42%, BoJ's 134.6%. pic.twitter.com/SfkhW4jc5n — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) December 1, 2021

"Amerikaanse aandelen zijn duurder dan in 2000"

Nick Maggiulli van vermogensbeheerder Ritholtz Wealth Management weet niet precies wanneer het misgaat, maar dat de dag steeds dichterbij komt, staat voor hem als een paal boven water.

Met de Amerikaanse winsten is weinig mis

U.S. corporations outside of the finance industry have posted their fattest margins since 1950. Many executives complain about the squeeze from rising costs of labor and materials. But overall, profits were up 37% from a year earlier: Commerce Dept. data https://t.co/f1ZSXluxkf — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) November 30, 2021

Wat doet de olieprijs in 2022?

De afgelopen maanden is de olieprijs flink gestegen. Het aanbod is beperkt, terwijl de vraag hoog blijft. Energieaandelen hebben flink geprofiteerd van de opleving in de olieprijs, maar hoelang blijven de prijzen nog zo hoog?

De hoge energieprijs is een belangrijke inflatie-aanjager

Welke factoren zijn bepalend voor de inflatie in de eurozone? https://t.co/AAYqAhouRB pic.twitter.com/uffHE0iB7e — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) December 1, 2021

Tel Aviv is de duurste stad ter wereld om in te leven

De Israëlische stad steeg in het afgelopen jaar met vijf plaatsen en ging voorbij steden als Hongkong, Parijs en Zürich. Redenen daarvoor zijn de sterke nationale munt en de inflatie.

Grootbanken verliezen marktaandeel hypotheekmarkt

In het derde kwartaal van 2021 is de totale hypotheekomzet gegroeid naar €41 miljard – een groei van 12,2% ten opzichte van het derde kwartaal in 2020 en 10% ten opzichte van het tweede kwartaal van 2021. Dat blijkt uit de HypotheekUpdate van consultancybureau IG&H. Uit de analyse komt tevens naar voren dat het marktaandeel van banken – voor het tweede kwartaal op rij – is gedaald van 46,4% naar 43,3%.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).