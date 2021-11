Must read: De beste belegger doet het minst

Must read

Plus: Sentiment over China verslechtert, waarom goud niet piekt, inflatie is 100% monetair verschijnsel, schaken met olie, en méér.

Wie durft er nog positief te zijn over China?

Een groeiende groep assetmanagers is negatief over de Chinese vooruitzichten. Door Covid, energieschaarste, vastgoedcrisis en strengere regulering hebben zij de groeiprognoses stevig omlaag gesteld.

China’s manufacturing activity likely remained subdued in November, with weak domestic demand in the economy outweighing any relief that came from an easing in energy shortages https://t.co/jHxCgXqIoh pic.twitter.com/gumV2mGfvc — Bloomberg Markets (@markets) November 29, 2021

Crypto’s verdringen goud niet als inflatiehedge

Arnab Das van Invesco voert meerdere redenen aan waarom goud tijdens de huidige inflatiespike niet loopt te pieken. Dat heeft niets te maken met de komst van crypto's.

Schaken met olie

Hans van Cleef van ABN AMRO analyseert de oliemarkt. Olie-importeurs dreigen de relatie met OPEC+ op scherp te zetten. "

Overnames doen ertoe

Welke bedrijven zitten achter de grote M&A-golf op de aandelenmarkten en wat zijn de gevolgen voor de prestaties van de 'kopende' en 'gekochte' partijen.



Lees hier meer: https://t.co/ujiojrhlvJ#overname #beleggen pic.twitter.com/RgN5R35OaI — SchrodersNL (@SchrodersNL) November 28, 2021

42 procent van de jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar belegt

Dat blijkt uit onderzoek van het Nibud en de Rabobank. 10% belegt alleen in crypto's.

Inflatie is 100% monetair verschijnsel

De hogere inflatie waar we nu mee te maken hebben is puur een monetair verschijnsel. Het wordt niet veroorzaakt door supply chain-gedoe, het weer, slechte oogsten, of wat dan ook. Het gaat om de hoeveelheid geld die gecreëerd wordt in het systeem. Dat stelt hoofdeconoom John Greenwood van Invesco tijdens de outlookpresentatie van de vermogensbeheerder.

6 Amerikaanse renteverhogingen voor 2024

Dat voorspelt Phil Orlando in een artikel van CNBC. Inflatie is echt een dingetje.

10 defensieve Europese aandelen voor moeilijke tijden

Nu de zorgen over stijgende inflatie en afremmende groei toenemen, kijkt Morningstar naar defensieve aandelen. Het presenteert 10 Europese financieel gezonde bedrijven met een voorsprong op hun concurrenten die in staat zijn om beter dan andere door lastige tijden heen te komen. Opvallend is dat 5 van deze bedrijven een notering hebben in Londen, niet de best presterende beurs.

"De beste belegger doet het minst"

Leuk verhaal over de beleggende mens, inclusief tal van citaten van beleggingsgrootheden.

Vertrouwen industrie naar recordhoogte

In november 2021 is de stemming onder ondernemers in de industrie opnieuw verbeterd. Het vertrouwen ging van 12,3 in oktober naar 12,7 in november, aldus het CBS. Dit is het hoogste niveau sinds de start van het onderzoek in 1985. Heel anders is het voor auto-importeurs. Die hebben wel reden tot klagen.

Hoe financieel gezond bent u?

Maar iets meer dan een kwart van de Nederlanders heeft zijn geldzaken goed op orde en mag zich 'financieel gezond' noemen. Liefst de helft van de bevolking is financieel kwetsbaar. Dat zijn de conclusies van een onderzoek van adviesfirma Deloitte.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).