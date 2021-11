Must read: Europese banken hebben wind mee

Must read

Plus: geen stagflatievrees, wel of niet instappen, Tech is de baas, Fed gaat door met Powell, olieprijs naar 100 dollar, en méér.

Nee, we keren niet terug naar de jaren 70

Andrea Siviero, Investment Strategist bij vermogensbeheerder Ethenea, vreest geen stagflatie, zoals we die 50 jaar geleden meemaakten. Dat wil niet zeggen dat hij zonder zorgen is.

Britse beurs terecht laag gewaardeerd

Senior beleggingsstrateeg Ineke Valke van Rabobank staat niet te springen om Britse aandelen te kopen. Ja, deze blijven al jaren sterk achter, maar dat heeft volgens haar ook goede redenen.

Wel of niet kopen?

Stijgende aandelenkoersen, nieuwe beursrecords, oplopende inflatie en negatieve spaarrentes. Mensen met overtollig spaargeld staan voor een lastig dilemma; laten zij hun spaargeld verdampen op een spaarrekening, of stappen zij in nu koersen sterk zijn gestegen? Jaap Steur van Axento Vermogensbeheer geeft het antwoord.

Tech is de baas

Even de koersen van Big Tech is de US vs S&P 500 en S&P 500 gelijk gewogen. pic.twitter.com/1KKVlEXyAp — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 24, 2021

Egypte, Roemenië en Sri Lanka moeten ook opassen

CNBC: Turkey may not be the only country facing a currency crisis given the prospects of higher interest rates in the U.S., said prominent emerging markets investor Mark Mobius.

De roebel ligt er beter bij

Mooie vooruitzichten voor de roebel als beleggingsmunt? https://t.co/zYljVLzqY4 — Oblis (@Oblis1) November 24, 2021

Fed gaat door met nog vier jaar Powell

"Met de benoeming van Powell door president Biden werden twee zaken duidelijk. Ten eerste blijken de gematigde Democraten binnen de partij de overhand te hebben boven de progressieven, die immers een sterke voorkeur hadden voor opponent Lael Brainard. Deze meer duivisch ingestelde tegenstrever van Powell wordt vice-voorzitter. Ten tweede maakte Biden met deze keuze duidelijk dat de oplopende inflatie een probleem voor hem begint te worden. Powell wordt gezien als degene die dat probleem het best kan bestrijden." Lees de column van Jan-Willem Nijkamp.

De zaak gaat weer plat

Morningstar tipt Europese banken

De aandelenkoersen van banken doken de afgelopen anderhalf jaar omlaag. Logisch: beleggers wisten al dat zij amper meer kunnen groeien, en met de uitbraak van de coronapandemie mochten ze ook geen dividend meer uitkeren. Maar nu hebben Europese banken de wind weer mee en zijn ze een aantrekkelijker belegging.

Pimco blijft inzetten op linkers

Zolang de inflatie hoog blijft en centrale banken geen aanstalten maken om beleidsrentes te verhogen, adviseert obligatiebelegger Pimco inflation linked bonds te kopen dan wel vast te houden.

Communicatie is niet alles

Column Elwin de Groot: onzekerheid is van alle tijden, wat centrale banken ons ook wijsmaken

VS gooien extra olie de markt op

Maar desondanks kan de olieprijs naar de 100 dollar, meldt CNBC. Daar denkt T. Rowe Price anders over. Die ziet de olieprijs juist weer dalen. Wie krijgt er gelijk?

Brent crude rises 3% to top $82 a barrel https://t.co/wmE3mnHOZU pic.twitter.com/KFk0gS0g8R — Bloomberg Markets (@markets) November 23, 2021

Institutionele beleggers nemen hypotheekmarkt over

De totale Nederlandse hypotheekmarkt groeit volgens De Nederlandsche Bank bescheiden door. Wel ziet de toezichthouder een kentering qua hypotheekverstrekker. Anders dan voorheen zijn het de afgelopen jaren niet de banken, maar vooral institutionele beleggers die de nieuwe hypotheken uitgeven.

Rijk door dure stenen

Het aantal inwoners van Nederland dat meer dan 1 miljoen euro bezit blijft maar groeien. Per 1 januari vorig jaar ging het om 277.800 huishoudens. In Bloemendaal is meer 25 procent van de huishoudens miljonair. Bekijk hier hoe uw eigen gemeente scoort.

Goud uit de gratie

Nobody loves gold anymore ?? gold ETFs allocation almost as low as in 2018. Was 2018 a bad entry point at the end of the day? Ht @topdowncharts pic.twitter.com/CpV0cSzC73 — Michael A. Arouet (@MichaelAArouet) November 23, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).