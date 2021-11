Must read: desondanks bullish

ABN Amro handhaaft koopadvies aandelen

Het cijferseizoen laat zien dat de hoge inflatie bedrijven vooralsnog geen pijn doet. Ralph Wessels, hoofd beleggingsstrategie van ABN Amro, verwacht dat inflatie eerst nog verder zal stijgen voordat die vervolgens zal afzwakken. Dit gecombineerd met verder economisch herstel houdt hem positief over aandelen.

Ook Cathie Wood blijft bullish

De bekende Amerikaanse stockpicker en CEO van Ark Invest Cathie Wood blijft bullish op de aandelenmarkten voor de lange termijn, ondanks alle zorgen over inflatiedruk. Belegger.nl heeft het verhaal.

Een zekere groeimarkt

Maar hoe daarin te beleggen?

De goede fondsen lijden onder de kwade

Een studie van Morningstar wijst uit dat beleggingsfondsen die veel afwijken van de index gemiddeld slechter presteren dan de index-na-apers. Slechts een select groepje van hoogactieve fondsen weet de markt overtuigend te verslaan. Volgens Larry Swedroe, een duidelijke ETF-liefhebber, is het vooral oppassen voor zogenaamde tactische fondsen.

Inflatie is een dingetje

Wharton professor Jeremy Siegel, who last year predicted a run-up in consumer prices when few others did, expects 20-25% of cumulative US inflation over two to three years. “I don’t think the markets are prepared for how fast I think the Fed has to go.” https://t.co/wmO70tLUvK