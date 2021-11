Must read: bijdokken

Must read

Sectorconsensus: vooral industrie is geliefd

Assetmanagers zijn sterk verdeeld over de kansen en risico's van de offensieve sectoren IT, energy, industrials en telecom services, zo ontdekte Eelco Ubbels bij het uitpluizen van de vele rapporten.

2022 wordt een positief, maar onrustig beursjaar!

Ewout van Schaick verwacht volgend jaar hogere aandelenkoersen en hogere rentestanden. Daarbij moeten moeten beleggers wel rekening houden met wilde koersbewegingen. Ofwel, keep calm and carry on.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Minder correlatie?

A pandemic-era correlation between Bitcoin and Nasdaq 100 futures is evaporating, stirring the debate about what role the token can play in investment portfolios https://t.co/LxNPvAUqVL — Bloomberg Markets (@markets) November 18, 2021

Apple neemt ff niks over

Op M&A gebied is het rustig bij Apple. Waarom?

Bijdokken

Oprichter Evergrande lapt €1 miljard bij om te zorgen dat vastgoedreus niet acuut omvalt https://t.co/aC8rCbfmms — Business Insider Nederland (@BINederland) November 18, 2021

Koop geen beroemde crypto's

Nouja, niet een waarbij een beroemdheid betrokken is dan.

Meer betalen en meer risico

voor fondsen met een hoge active share. Is dat het wel waard?

Best ironisch