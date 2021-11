Must read: van record naar record

Must read

Plus: ETF-markt profiteert van steeds meer trends, grondstoffenprijzen pieken, inflatie kostte spaarders 1 miljard in oktober, en véél meer.

De ETF-markt profiteert van steeds meer trends

De populariteit van ETF’s zal de komende jaren niet verminderen. Integendeel, dankzij een aantal trends zal de verkoop van ETF’s accelereren.

AEX op een all time high, en...

Jan-Willem Nijkamp van Fintessa constateert dat beleggers geen last hebben van inflatievrees. Zelf maakt hij zich ook geen al te grote zorgen over een aanstaande correctie. "Beleggers hebben het erg goed gehad. Zelfs een mindere periode zou eenvoudig op te vangen moeten zijn."

Hier is de beurshandel blij mee

Pensioenbeleggen: dynamisch inspelen op marktveranderingen

Hoge koersen en lage dekkingsgraden leiden bij veel pensioenfondsen tot kopzorgen. Overstappen naar een dynamische beleggingsstrategie kan een oplossing bieden. Marcel Kruse en Bart Osinga van Milliman weten er meer van.

Economisch Nederland laat coronacrisis achter zich

De Nederlandse economie groeide in het derde kwartaal met 1,9 procent. Daarmee is een belangrijke mijlpaal bereikt, de economie is namelijk groter dan hij was voor de uitbraak van de crisis, aldus het CBS.

Hoe verder? Daar laat Rabobank zich over uit

Looking ahead, we expect growth figures will move toward more ‘normal’ readings in the Netherlands. The economy is facing headwinds, mainly from supply-side constraints. #RaboResearch https://t.co/52gXGAJ9uV — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) November 5, 2021

Amerikanen doen niet aan regionaal spreiden

75% van het geld gaat naar eigen bedrijven, constateert Morningstar US. Home bias is een hardnekkig fenomeen. Nederlandse beleggers zijn er ook mee bekend.

Waarschuwing aan Chinabeleggers

De hoge economische groei in China is een van de belangrijkste redenen om vast te houden aan Chinese aandelen. Stephen Green van Capital Group vindt beleggers echter véél te optimistisch.

Zo milieuvriendelijk zijn elektrische auto's niet

EVs have a dirty secret https://t.co/uasr0fRaAx — Bloomberg Opinion (@bopinion) November 17, 2021

Inflatie kostte Nederlandse spaarders 1 miljard euro in oktober

De hoge inflatie blijft de gemoederen wereldwijd bezighouden: in Amerika heeft de inflatie (6,2%) het hoogste punt in ruim dertig jaar bereikt en ook in Nederland steeg de inflatie tot het hoogste niveau sinds april 2002. Maar wat betekent dit percentage precies voor de koopkracht van Nederlandse spaarders? Raisin berekende het.

Kleine dividendexplosie in derde kwartaal

Wereldwijde dividenduitkeringen stegen in het afgelopen kwartaal met 22% tot 403 miljard dollar. Janus Henderson verwacht dat de dividenduitkeringen dit jaar de piek van voor de pandemie zullen overstijgen. Het beleggingshuis verhoogt de dividendprognoses voor 2021 met 5% tot 1,46 biljoen dollar. Met name in twee sectoren stegen de winstuitkeringen heftig.

Hebben grondstoffenprijzen hun piek bereikt?

Eindelijk een grafiek die past in de verwachtingen van kamp Tijdelijk. Commodities stijgen niet verder. pic.twitter.com/NsHssnK3kv — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 17, 2021

Olie gaat NIET naar 100 dollar

In de markt zingen al even berichten rond over de olieprijs die binnen niet al te lange tijd richting de 100 dollar per vat zou gaan, maar vooraanstaand econoom Mohamed El-Erian is daar nog niet zo zeker van.

Cartoonnist Bas van der Schot doet Shell uitgeleide





Dreigt looninflatie?

De economie groeit als een tierelier, maar de keerzijde is dat er een groot tekort is aan personeel. Moeten werkgevers gewoon meer gaan betalen, of zijn er juist andere oplossingen? RTL Z bericht. Lees ook: Brede loongolf dreigt rentemarkt te overspoelen.

Het begint met het verduurzamen van huizen

Column: huizenhoge groene renovatiegolf



Het creëren van carbon free gebouwen is essentieel voor de EU. Want zonder een verhoging van de renovatiegraad gaat Europa de CO2-neutrale doelstellingen niet halen.https://t.co/x3TvZ1f6mZ



(photo by Milivoj Kuhar via Unsplash) pic.twitter.com/FIRuDsTAi6 — Casper Burgering (@CasperBurgering) November 15, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).