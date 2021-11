Must read: worst case-inflatiescenario

Must read

is als inflatie hoog blijft en de rente ook oploopt. Plus: onze economie draait lekker, werknemers op zoek naar nieuwe baan en Musk schiet niet op.

Sterke groei sustainability-linked loans vergroot aanbod duurzame obligaties

In de markt van duurzame schuld zijn sustainable linked loans aan een sterke opmars bezig. Hans van Putte en Chris Vink van AF Advisors schrijven over de voor- en nadelen van deze nieuwe vorm van private leningen. "Sustainability-linked loans zijn een mooie aanvulling op green bonds en geven bedrijven toegang tot duurzame financiering."

Goud heeft waarde voor elke portefeuille

Een paar procent goud misstaat in geen enkele portefeuille. Het heeft een stabiliserende werking in tijden van grote marktonrust, het heeft een andere koersontwikkeling dan andere effecten en het biedt bescherming tegen een dalende reële rente en dalende dollar.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Op zoek?

Helft werknemers in de wereld zoekt andere baan door coronapandemie https://t.co/h0RKApFMUw — Business Insider Nederland (@BINederland) November 16, 2021

Beter

Het conjunctuurbeeld volgens de #Conjunctuurklok van het CBS is in november opnieuw verbeterd. In de Conjunctuurklok van medio november presteerden 10 van de 13 indicatoren beter dan hun langjarige trend. https://t.co/u3Shq9DsCc pic.twitter.com/Ey45OoOuFh — CBS (@statistiekcbs) November 16, 2021

Inflatie is een politiek probleem

En nee, het plan van Biden lost dat niet op.

Een worst case-scenario

Als het gaat over inflatie.

Olie naar 100 dollar

The oil market is “very, very tight” and $100 a barrel is probably on the cards, according to Trafigura's CEO https://t.co/Kp983eV7Qe — Bloomberg Markets (@markets) November 16, 2021

Idee van onze eigen IEX-columnist

"Geothermie kan potentieel een grote bijdrage leveren aan de energietransitie, want Nederland is gezegend met een goede ondergrond. Maar hoewel de sector professioneler is geworden, staan we pas aan het bgin van de ontwikkeling. En alle begin is moeilijk. De overheid kan de ontwikkeling van geothermie stimuleren door de regels van het spel te bepalen, en door warmtenettten grootschalig van de grond te krijgen," aldus Jilles van den Beukel in Energeia.

Musk nog niet op de helft