Must read: fossiele energie blijft nog even nodig

Must read

Wel of niet in de olie?

Hoe wenselijk is het dat beleggers, in navolging van het ABP, de fossiele energiesector uitsluiten? Mary Pieterse-Bloem van Rabobank, Bob Homan van ING, Hans Stegeman van Triodos IM en Renco van Schie van Valuedge geven hun mening. In een aparte column voor Belegger.nl adviseert Martine Hafkamp beleggers om de fossiele energiesector vooral niet links te laten liggen.

Onderwijl kan de olieprijs doorstijgen tot 100 dollar

Italy’s Eni says oil prices may rise to $100 a barrel due to a lack of investment among energy companies, though only for a short time https://t.co/RTu2UHeTCC — Bloomberg Markets (@markets) November 15, 2021

Mister Smallcap gaat met pensioen

Willem Burgers zal op 1 februari 2022 stoppen als lid van het beheerteam bij Add Value Fund.

Royal Dutch wordt Royal British

Het hing al een tijdje in de lucht: Shell wil weg uit Nederland. De oliereus wil het hoofdkantoor naar Londen verplaatsen, belasting betalen in het Verenigd Koninkrijk en een eind maken aan de twee soorten aandelen die er nu zijn.

Lage rentes voor altijd

"Entirely possible that we’ll see low interest rates forever, asset manager says." Lees het artikel van CNBC.

Voor sommige Europese landen zijn blijvende lage rentes een prima idee

Reintroducing the 1/20 the debt reduction criterion in 2023 would mean huge budgetary efforts for Belgium en Italy of more than 6% GDP. It would require budget surpluses in 2023. All hard to imagine. pic.twitter.com/NeCeQWjzmy — Wim uit Voorhout (@wbcs99twit) November 14, 2021

FOMO op piek

The Fear Of Missing Out was volgens Ben Carlson lange tijd niet zo sterk als nu. Het verklaart de gekte in delen van de markt. Carslon onderscheidt FOMO op drie niveaus.

Boodschappenlijstje bij stijgende inflatie

Welke beleggingen zijn inflatieproof? Volgens Nick Maggiulli van de site Of Dollars and Data zijn deze eenvoudig te vinden. Lees ook: Hoge inflatie hoeft geen pijn te doen.

Drie ESG-factoren en hun effect op het rendement

Duurzaam en sociaal beleggen met een hoog rendement is wat steeds meer beleggers willen. Maar ESG is een breed begrip en de correlatie met rendement is lastig te vast te stellen. Schroders richt zich daarom op 3 separate onderdelen van ESG: R&D, CO2-voetafruk en arbeidsomstandigheden.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Meer kennis leidt tot meer welvaart

Investeren in het onderwijs loont, stellen de onderzoekers van RaboResearch. Sterker nog, elke geïnvesteerde euro kan aan het eind van het decennium 2,5 keer zoveel geld opbrengen. Met het onderzoek Nut en noodzaak van publieke R&D-investeringen tonen de economen van Rabobank aan dat er een directe relatie bestaat tussen publieke kennisinvesteringen en economische groei.