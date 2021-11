Must read: Nee, beurzen zijn niet op hol geslagen

Must read

Brede loongolf dreigt rentemarkt te overspoelen

Schaarste op de arbeidsmarkt en inflatie leiden volgens Hendrik Tuch onherroepelijk tot een brede loongolf. "Als ik kijk naar de Europese marktrentes, dan is dit scenario absoluut niet ingeprijsd."

Beurzen NIET op hol geslagen

Jaap Steur van Axento Cermogensbeheer: "De koersstijging van de afgelopen periode is prima te onderbouwen door de (verwachte) winstontwikkeling van ondernemingen. Hierdoor hebbende stijgende beurskoersen niet tot duurdere aandelen geleid. De Bull/Bear ratio bevestigt het beeld dat de beursstijging rationeel is en niet wordt gedreven door emotie." Hier het hele artikel.

Ook Jan-Willem Nijkamp van Fintessa blijft positief. "Nu de meeste bedrijven hun resultaten over het afgelopen derde kwartaal hebben gerapporteerd blijkt 81 procent meer winst te hebben gerealiseerd dan door analisten was verwacht."

Prijzen zijn wel hoog

'The Big Short' investor Michael Burry says Elon Musk may want to sell Tesla stock to cover his personal debts - and compares the current market to the Dutch tulip bubble. https://t.co/Q8H2JnMLCm pic.twitter.com/R5U2TnWNkg — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 9, 2021

Consensus: aandelen bieden nog altijd kansen

Zetten aandelen hun koersstijgingen door? Dat was eind vorig jaar de grote vraag. Het antwoord vanuit de aandelenmarkt was overtuigend. Wereldwijd stegen de koersen dit jaar met meer dan 24%. De vraag is wederom actueel. Gaan aandelen nog hoger?

Britse korting bereikt recordstand

Dus voor het eerste sinds de keuze voor Brexit in 2016 zet JP Morgan AM de Britse aandelenbeurs op een koop, meldt CNBC.

Beleggers ontdekken klimaatfondsen

Klimaatfondsen steeds populairder: instroom en aanbod nemen sterk toe, blijkt uit analyse van het Europese landschap door Morningstar's Samiya Jmili. Lees meer: https://t.co/Ug1BCZHpX5 pic.twitter.com/oswWzzAZ5z — Morningstar Benelux (@MorningstarBNL) November 10, 2021

Bill Ackman vreest hogere Amerikaanse rentes

Ben Carlson is heel wat minder bang.

Obligatiebeleggers het beste af in havik-landen

T. Rowe Price ziet voor obligatiebeleggers de beste kansen in landen waar centrale banken snel gereageerd hebben op de oplopende inflatie.

Het gaat alle kanten op met de olieprijs

Goldman Sachs: The long history of oil prices, 1862-2019



James Hamilton: Historical Oil Shocks (2011) https://t.co/QxfSjyFKY8 pic.twitter.com/jX5bBveSes — wonkmonk (@wonkmonk_) November 10, 2021

Niet weten is prima

"As an investor, which many of us are (whether we want to admit it or not), the question always remains: Do we buy stocks, hold them or sell them?

We never “Know” what’s going to happen.

And what’s wrong with that?"

Heerlijk verhaal. Twee keer lezen.

Helpt Rusland Europa de winter door?

Rabo-econoom Elwin de Groot: "Het zou mij in ieder geval niets verbazen als er na de goedkeuring van Nord Stream 2 snel wat ademruimte komt voor Europa – met dank aan Vladimir Poetin. Maar dat zou wel voor iedereen duidelijk maken dat strategische autonomie, in ieder geval op het gebied van energie, voorlopig meer droom is dan werkelijkheid." Goed verhaal.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Huis kopen moet eerlijker

Als het aan het demissionaire kabinet ligt, moet het kopen van een huis veel transparanter en eerlijker worden. Een openbaar biedboek, tuchtrecht voor makelaars en verplichte voorbehouden liggen op tafel. Noodzakelijk, want 'het zelfreinigend vermogen van de branche is gering'. RTL Z bericht.