Must read: slopen, dat record

Consensus: aandelen bieden nog altijd kansen

Zet koersherstel door? Dat was eind vorig jaar de grote vraag. Het antwoord vanuit de aandelenmarkt was overtuigend. Wereldwijd stegen de koersen dit jaar met meer dan 24%. Gaat het zo verder?

Greenium is een blijvertje

Groene obligaties zijn niet aan te slepen. De premie die beleggers betalen voor de aanschaf van deze duurzame obligaties - de greenium - is blijvend, aldus Johann Plé van AXA IM.

ESG drukt volatiliteit IPO's

Aandelen van bedrijven die bij hun beursgang meer informatie geven over hun ESG-prestaties zijn minder volatiel op de eerste handelsdag, geven hogere rendementen op de lange termijn en presteren beter op ESG-gebied.

De pijn van SoftBank

De striktere regels in China voor techbedrjiven hebben ervoor gezorgd dat investeerder SoftBank verlies heeft geleden.

Roblox de lucht in

Uw kinderen doen dit het liefst de hele dag. Robloxen. Het aandeel vaart er wel bij.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Slopen dat record

Recordreeks! De S&P500 sloot gisteren op 4701,7 punten, goed voor een 8ste opeenvolgende all-time high en de langste ATH-winstreeks sinds 1997. De laatste keer dat er 9 opeenvolgende all time highs werden opgetekend was in 1964. Tijd om dat record vandaag te slopen ?? pic.twitter.com/1jNKsei0Iu

Eind van een tijdperk?

A contrarian take from Goldman Sachs analysts, who think rates and inflation will rise more meaningfully over the longer-term. https://t.co/rFUybq0e1b