Must read: en weer door...

Beleggers staan weer in de risk-on-stand. Ook in het westen gaan de rentes omhoog, Evergrande's gedwongen uitverkoop en geen negen tot vijf in de sector.

De handtekening van Powell is niet zo gewild

Paul Volcker ging de inflatie te lijf door de rente torenhoog te laten oplopen. Jerome Powell is nog lang niet zo ver. Een inflatie van 5%, ach, alleen als die te lang hoog blijft, komt de Fed in actie, aldus Edin Mujagic.

Te weinig diversiteit op markt voor green bonds

De markt voor groene obligaties groeit als kool. Zowel overheden als bedrijven geven nieuwe, groene obligaties uit. Maar voor beleggers is er qua bedrijfsobligaties nog te weinig keus.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Ook in het westen gaan de rentes omhoog

Bank of England head insists interest rates will rise in the coming months https://t.co/kE3sJwtLtZ — Financial Times (@FT) November 5, 2021

Heeft u al hoogtevrees?

Nederlandse inflatie op hoogste stand sinds 2002 https://t.co/jfR7B6s0L6 — Han de Jong (@HandeJong14) November 5, 2021

Gedwongen uitverkoop

China Evergrande raised more than $50 million last month by selling two of its private jets, according to people familiar with the matter https://t.co/ksxugnlNVI — The Wall Street Journal (@WSJ) November 5, 2021

Geen negen tot vijf

Ja, bankiers werken hard voor veel geld. Dat kan wat minder, denkt ook de Europese CEO van J.P. Morgan. De balans tussen werk en privé kan beter. "Unnecessary work needs to be cut out, but don't expect 9-5."

En door...

Beleggers staan weer in de risk-on-stand.

Cannabisaandelen gaan niet zo lekker

Ze hebben een hele rij slechte maanden achter de rug. In de VS dan.

Groei weer lager