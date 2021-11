Must read: nog meer inflatie

Must read

Dankzij nadruk op ESG. Plus: Black Friday kan chaos worden, in het oosten verhogen ze de rente en op en neer op de Europese obligatiemarkt.

IEXFonds 40: Niets te klagen

De laatste mag deze maand de eerste zijn; Goud staat na vele slechte maanden weer eens boven aan in de IEXFonds 40. Ook verder viel er niet veel te klagen afgelopen maand.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Assetmanagers positiever over Japanse aandelen

De consensus over Japanse aandelen is dit jaar geleidelijk verbeterd. Meer dan de helft van 58 assetmanagers is volgens Eelco Ubbels inmiddels positief. Wat zijn redenen om Japanse aandelen te kopen?

De Amerikaanse staat is al jaren failliet

De angst voor een faillissement van Japan, de VS, Europa of China is volgens Ben Carlson nergens op gebaseerd. Zijn enige echte zorg is dat overheidsmiddelen aan de verkeerde zaken wordt uitgegeven.

Inflatieproof

Welke assetclassses doen het goed tijdens perioden van hoge inflatie?

De invloed van influencers

Wat is de invloed van influencers op merken? Toch maar eens kijken wie uw kinderen volgen om TikTok en Instagram.

Zijn waarde-aandelen het waard?

Hoe doen kleine Europese waarde-aandelen het?

Op en neer

Uit het oosten

In Polen hebben ze vandaag de rente 1,15% verhoogd. Als het een weerbericht zou zijn, zie je dat er een front met verhogingen uit het Oosten op komt zetten. pic.twitter.com/pm7eVUT4E8 — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 3, 2021

Ojee, shoppen in gevaar

Black Friday could get messy this year: Here’s what retail experts say to expect https://t.co/88BEr3UdT1 — MarketWatch (@MarketWatch) November 4, 2021

Nog meer inflatie