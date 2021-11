Must read: Houd aandelen nog even vast

Must read

"Beleggingsindustrie moet vooral meer innoveren"

Eric Pieper, ceo van fintechbedrijf Matchinglink, gelooft helemaal niet dat schaalvergroting voor assetmanagers de oplossing is om te overleven. Investeren in technologie, waardoor tegen fors lagere kosten maatwerk kan geboden, is volgens hem heel veel slimmer.

Verkoop uw aandelen niet

Want november is historisch gezien een goede beursmaand, aldus Jan-Willem Nijkamp van Fintessa. Dat concludeert ook Sentiment Trader. Ook al staat de Dow inmiddels weer op een nieuw record. Over records gesproken. Lees ook de recente column van Renco van Schie, getiteld Het regent vals records.

Dow closes >36k for first time as investors await Fed decision. Dow, S&P 500, and Nasdaq all closed at records for a 3rd straight day. The last time the three benchmarks all closed at records for three consecutive days together was the three trading days ending Dec. 23, 2019. pic.twitter.com/jNlIdDhe0d — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) November 2, 2021

Pimco ziet beleggingsklimaat dramatisch veranderen

Vermogensbeheerder Pimco verwacht de komende 5 jaar fundamenteel andere omstandigheden op de financiële markten dan de afgelopen 10 jaar. Vier trends springen eruit.

Blijft Jerome Powell aan?

We zullen het snel weten.

Biden says he will make Fed nomination announcements 'fairly quickly' https://t.co/va5n8TteQ3 pic.twitter.com/rjM0qTIs0u — Reuters Business (@ReutersBiz) November 2, 2021

Duurzaam belegd vermogen nadert de 4 biljoen dollar

Europa werd afgelopen kwartaal nóg dominanter binnen het duurzame beleggingsuniversum dan het al was. Zo'n 81% van de totale instroom van vermogen in duurzame fondsen gaat naar Europese fondsen, aldus Morningstar.

Olieprijs onder druk

Zal OPEC+ besluiten om meer op te pompen?



Oil fell as the U.S. increased pressure on OPEC+ to boost supplies and the dollar held gains before a key Federal Reserve meeting https://t.co/5c3VOpJZrx#OOTT pic.twitter.com/uLuqePNpk8 — Helen Robertson (@HelenCRobertson) November 3, 2021

Maar zoals Corné terecht opmerkt

Weinig investeringen in olie en gas. Als we door blijven stoken gaat de prijs omhoog. Kwestie van vraag en aanbod.

(FT) pic.twitter.com/YeVxWQrN3T — Corné van Zeijl (@beursanalist) November 3, 2021

Partijruzie ondermijnt daadkracht Biden

De onenigheid binnen de Democratische partij ondermijnt volgens Rabobank de grote ambities van de Amerikaanse regering.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Verhoog het eigenwoningforfait

Volgens Rabo-econoom Carola de Groot hoeft het eigen huis voor een 'eerlijkere' huizenmarkt niet naar box 3, zoals DNB voorstelt.

Klimaatdoelen Big Oil snijden geen hout

John Browne, de voormalig topman van BP, investeerde al 25 jaar geleden in hernieuwbare energie en vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Volgens hem is er sindsdien niet veel veranderd, althans lang niet genoeg om de klimaatdoelstellingen te bereiken.

Hoge Raad torpedeert spaartaks

De vermogensrendementsheffing, ook wel spaartaks in de volksmond, komt nog verder onder druk te staan. In een zwaarwegend advies aan de Hoge Raad staat dat de belasting indruist tegen de mensenrechten. Het advies kan zeer verstrekkende gevolgen hebben voor de staat én gedupeerde belastingbetalers. Gedupeerden kunnen namelijk recht hebben op teruggave. RTL Z doet verslag.