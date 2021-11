Must read: China doet het duurzamer

Must read

ETF: alles is verhandelbaar

De ETF heeft een enorme bijdrage geleverd aan de democratisering van financiële markten. Toch is ook dit relatief eenvoudige en transparantie product niet vrij van problemen, aldus Marcel Tak.

Verkiezingen duiden op stabilisatie Japan

De LDP heeft de verkiezingen voor het Japanse Lagerhuis gewonnen. Dat is een steun in de rug voor premier Fumio Kishida, die een meer sociale koers wil varen dan zijn voorgangers.

BoJ bevestigt beleid

Bank of Japan Governor Haruhiko Kuroda confirms with government ministers that he will continue with monetary easing to achieve its 2% inflation target, a move that will likely temper market speculation of an early stimulus exit https://t.co/pFuNsxvKgL — Bloomberg Markets (@markets) November 2, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Waarde-aandelen blijven weer eens flink achter

October was the worst month of Value vs Growth stocks in 21 years. pic.twitter.com/FyRK8c9hJf — Daniel Lacalle (@dlacalle_IA) October 31, 2021

Wat vrouwelijke beleggers willen

In ieder geval een vrouwelijke vermogensbeheerder.

Redding Monte Paschi mislukt

The failure of the UniCredit deal for Monte Paschi stemmed from Italy's recent rotten history in banking, says @SandersonRach. But it's now an opportunity for Mario Draghi to take decisive action https://t.co/cBxhOqLRCX — Bloomberg Opinion (@bopinion) November 2, 2021

Grapje over inflatie

???? Euro area inflation fun fact: @Lagarde has closed the spread... with the 2% trend. HICP inflation has averaged 2% since she became ECB president in November 2019. pic.twitter.com/4D3uPwq7jU — Frederik Ducrozet (@fwred) November 1, 2021

Amerikaanse inflatie lijkt nu toch echt structureel

In augustus dacht Jerome Powell nog dat de hogere inflatie tijdelijk zou zijn. Inmiddels wijzen de data op zijn inflatiedashboard de andere kant op.

Niet voor het milieu, maar voor de Spelen