Must read: In China dreigt stagflatie

Dat was de dollarkracht

Columnist Renco van Schie toont zich opnieuw contrair. Terwijl de consensus rekent op een stijging van de dollar voorspelt hij juist een verzwakking. Daarvoor voert hij de nodige argumenten aan.

Chinese vastgoedcrisis: Kleine kans, grote gevolgen

Het heeft er alle schijn van dat de Chinese overheid een vastgoedcrisis in de kiem zal smoren. Maar pas op. Als dat niet lukt, dan zijn de gevolgen groot, schrijft Azië-expert Chi Lo van BNP Paribas AM.

Amerikaanse economie heeft het moeilijk

"Bedrijven hebben moeite om de vacatures in te vullen en er zijn grote problemen in de aanvoerketens. Consumenten willen wel besteden maar kunnen het geld domweg niet uitgeven aan artikelen omdat die niet voorradig zijn. Het ligt niet in de lijn der verwachtingen dat de problemen in de aanvoerketens in dit lopende kwartaal opgelost zullen zijn." Aldus Joop van de Groep van Fintessa.

In China dreigt zelfs stagflatie

CNBC: "China’s factory activity contracted more than expected in October, shrinking for a second month, an official survey released on Sunday showed. The latest October manufacturing data shows low production and high price inflation, economists say." Hier is het hele verhaal.

Ook zonder akkoord COP26 gaat energietransitie verder

Wat betekent de top voor beleggers?

The world is decarbonizing, whether or not the G-20 talks or the COP26 summit conclude with a strong agreement, writes @davidfickling https://t.co/VaNQbIauaa — Bloomberg Opinion (@bopinion) November 1, 2021

Hoe problematisch zijn de hoge energieprijzen?

Global Monthly - Bedreigt de energieschok het wereldwijde economisch herstel?https://t.co/i9F9WQw3LJ pic.twitter.com/XhLyMLzQy3 — ABN AMRO EconBureau (@ABNAMROeconomen) October 27, 2021

Wat wordt de inflatie-impact?

Martine Hafkamp zou het niet weten. Zij schetst twee scenario's. "Het is voor beleggers te hopen dat de centrale banken niet of slechts beperkt hoeven in te grijpen en alles uiteindelijk weer in balans komt. Het hoeft immers niet zo te worden als de jaren ’70. Het zou ook een kopie van de jaren ’50 kunnen worden. Ook toen was er inflatie, maar deze vloog niet uit de bocht."

Maar er is meer dan inflatie

Inflation may be something for investors to watch out for in the short term, but what in the longer term? Not so much as other factors, according to our Gene Podkaminer. Learn more: https://t.co/Y6fxwtgRPN pic.twitter.com/8NkmcS5KmT — Franklin Templeton (@FTI_US) November 1, 2021

Fintech helpt de opkomende markten vooruit

Door de diepere penetratie van internet en mobiele telefonie, een jonge, ‘tech-savvy’ bevolking en grote afzetmarkten is fintech sterk in ontwikkeling in veel opkomende markten. Caspar Sprokel, Head of Equity, Emerging Markets, en Senior Investment Officer Farah Chams vertellen hoe Triodos Investment Management een fintechportefeuille heeft opgebouwd om een groeiend aantal mensen toegang te geven tot betaalbare, transparante en efficiënte financiële producten.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Zuidas trekt niet leeg, maar wordt juist drukker

Een jaar geleden maakte ABN AMRO bekend dat het de Amsterdamse Zuidas grotendeels zou verlaten. Het vertrek van de bank uit het financiële hart van Amsterdam stond niet op zichzelf. Ook pensioenuitvinder APG en advocatenkantoor De Brauw The Rock maakten bekend hun heil elders te zoeken. Hoewel het zakendistrict zijn aantrekkingskracht verloren leek te hebben, blijkt niks minder waar. Het wordt er de aankomende tijd juist steeds drukker.

Coronabewijs voor werk?

Werkgevers zijn vóór, vakbonden tegen.