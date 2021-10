Must read: Kijk verder dan Apple en Amazon

Must read

De hogere inflatie is toch niet zo tijdelijk als de ECB dacht

Christine Lagarde sprak tijdens de ECB-persconferentie gisteren niet meer over tijdelijk hogere inflatie. Dat tijdelijk is opeens veel langer, zo merkt Edin Mujagic op. Ondertussen winnen de haviken binnen het ECB-bestuur terrein.

Hout: een duurzame groeimarkt

Pictet AM belegt met het Timber Fonds in bosbouw- en houtverwerkingsbedrijven. Fondsbeheerder Gillian Diesen is enthousiast over de lange termijn.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

China steunt

China is pushing almost $156 billion of funds into the banking system in just two weeks, reinforcing a signal that it will use short-term liquidity to sustain growth rather than ease monetary policy https://t.co/1ZG4vYFlQq — Bloomberg Markets (@markets) October 29, 2021

Lukt niet

Christine Lagarde’s efforts to push back against increasingly aggressive interest-rate hike bets are getting pummeled by markets again https://t.co/bSm6LiFNoP via @highisland @weberalexander pic.twitter.com/7dqjc5Vukh — Zoe Schneeweiss (@ZSchneeweiss) October 29, 2021

Ach, onze inflatie valt nog mee

In 2008 bedroeg de inflatie in Zimbabwe naar schatting 6,5 triljard procent. Omdat de overheid op een gegeven moment stopte met meten, weten we het exacte cijfer niet.



In cijfers is dit 6.500.000.000.000.000.000.000% pic.twitter.com/U0Of4TeRk1 — Waarom weet ik dit? (@waaromweetikdit) October 29, 2021

Kijk eens verder dan Apple en Amazon

Er zijn meer kansrijke techbedrijven om in te investeren.

De nieuwe jas van Facebook

Facebook Announces New Name: Meta https://t.co/NsB8JfZSfw — Forbes (@Forbes) October 29, 2021

FAANG wordt dan dus MAANG

De WSJ over de transformatie van FB.

Verduurzamen kost een hoop geld