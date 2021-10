Must read: vergeet hyperinflatie

Must read

Dat komt er niet. Plus: recordinstroom in crypto-ETP's, China heeft nieuwe, groene superrijken en ESG heeft prioriteit bij grootbeleggers.

COP26: wat betekent dat voor beleggers?

Dit weekend begint in het Schotse Glasgow dan eindelijk een nieuwe klimaattop van de VN, de COP26. Wat zijn de doelstellingen? Wat is de betekenis ervan voor beleggers?

De positie van bitcoin in de portefeuille

Fidelity Investments ziet bitcoins als een belegging waarbij nog veel onduidelijkheid bestaat over de juiste prijs. Maar het potentieel als alternatief voor goud en obligaties is aanwezig, wel met veel volatiliteit.

Amerikaanse assetmanagers maken steeds meer de dienst uit

Van de grootse 20 assetmanagers zijn er inmiddels veertien Amerikaans. Zij zagen hun marktaandeel vorig jaar fors groeien, mede geholpen door de populariteit van ETF's. Dat blijkt onder meer uit het nieuwste onderzoek van het Thinking Ahead Institute.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Vergeet hyperinflatie

De periode waarin we nu zitten lijkt niet eens op de jaren 70.

Recordinstroom crypto-ETP's

Nu de SEC de regels heeft versoepeld, is er nog nooit zoveel geld in crypto-ETP's gegaan als afgelopen week.

ESG heeft prioriteit

Pension funds and large asset owners are choosing ESG over traditional financial metrics when picking companies in which to invest https://t.co/gEHXEPhxKf #ESG #ClimateReality #assetmanagement #COP26 — Financial News (@FinancialNews) October 28, 2021

De nieuwe rijken

New list of richest people in China shows rise of the ‘green’ billionaire https://t.co/fEG1b3ghno — FORTUNE (@FortuneMagazine) October 28, 2021

Niet voor te stellen

Intussen schuurt het vermogen van Tesla-topman Elon Musk tegen de 300 miljard dollar aan.

Vastgoedmarkt meer invloed

De gemiddelde Amerikaan heeft meer exposure naar de vastgoedmarkt dan naar de aandelenmarkt. Weet u de huizencrisis nog?