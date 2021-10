Must read: Nederlandse economie verslaat de rest

Must read

Inflatoire spiraal baart steeds meer zorgen

Waar gaat het met de inflatie naartoe? Hoe reageren centrale banken? Alexis Bienvenu, fondsmanager bij het Franse beleggingshuis La Financière de l’Echiquier (LFDE), geeft een verhelderend lesje inflatiekunde.

Eurozone: inflatie én economische groei trekken fors aan

Robert Lind, hoofdeconoom Europa bij Capital Group, verwacht de komende jaren in de eurozone een inflatie van 2% tot 3% procent, en een economische groei van ongeveer 5% in 2021 en 4,5% in 2022. Voor de hogere inflatie en snellere economische groei voert hij zes redenen aan.

Nederland beste jongetje van de klas

De huidige outperformance van de Nederlandse economie is deels geluk, deels het gevolg van een aantal bijzondere machinebedrijven, analyseert Ester Barendregt van Rabobank. Goed verhaal.

Maakt stagflatie een comeback?

Jaap Steur van Axento maakt zich geen al te grote zorgen.

Goed gespreide beleggers balen

Want de obligatieportefeuille blijft flink achter. "If you’re like me, you own a globally diversified basket of low-cost index funds, which means just a portion of your portfolio is invested in large-cap U.S. stocks. It can feel like you’re missing out, even if your overall portfolio is up handsomely in 2021." Leuke column.

Vermogensongelijkheid in de VS is een dingetje

The top 1% owns 54% of stocks, bonds & funds in America



The top 10% owns 89% of the market



This is a problem (and it's probably going to get worse)https://t.co/NySQi330Pd pic.twitter.com/zu7f98BDal — Ben Carlson (@awealthofcs) October 26, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

ABP stapt uit fossiel

Zes vragen en antwoorden over de impact van dit besluit.

Bij deze olieprijs stonden oliemaatschappijen vroeger een heel stuk hoger.

Hier de relatieve performance van de Big Sisters en de olie prijs (roze lijn) pic.twitter.com/DFJqEY3mwg — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 27, 2021

AI brengt orde in de klimaatchaos

Klimaatverandering zorgt voor steeds meer schade, zowel materieel als immaterieel. Er zijn inmiddels zoveel data over natuurcatastrofes dat wetenschappers door de bomen het bos niet meer zien. Kunstmatige intelligentie biedt de oplossing.

Chinese vastgoedcrisis nog onder controle

"The Chinese property sector will likely look different in the next five to 10 years, said Zhuang. He predicted that the government would play a bigger role in the sector to control housing prices and development projects. That means the market share of private firms would decline, with many developers going bust or merging with other companies, added the analyst." CNBC analyseert.

Triodos neemt de kledingindustrie op de korrel