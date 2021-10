Must read: De beste beleggers zijn creatief

Must read

Duurzaam beleggen volgens de regels

Hoe duurzaam is duurzaam? Nu er in de vorm van SFDR eindelijk serieuze regels zijn, buigt ook de toezichthouder zich over die vraag.

T. Rowe Price: Aandelen EM bieden driedubbele premie

Yoram Lustig van T. Rowe Price legt uit waarom hij denkt dat aandelen uit opkomende markten het de komende vijf jaar véél beter gaan doen dan die uit de eurozone of de VS.

De markt heeft zeker niet altijd gelijk

Zo blijkt uit deze heerlijke grafiekenparade.

Ruim baan voor beleggen in treinen

DWS, de vermogensbeheerpoot van Deutsche Bank, breekt een lans voor het beleggen in zoiets ouderwets als ... treinen. Net als Warren Buffett overigens.

Wat wel een goede duurzame beleggingsaanpak is

Asset managers have turbo-charged their marketing in a bid to capture a greater share of the booming ESG market https://t.co/6o55aPSGaV — Financial News (@FinancialNews) October 25, 2021

Beste beleggers zijn creatief

Rekenen kan iedereen wel maar om beter te beleggen dan de rest is creativiteit nodig. Schrijft Joachim Klement. Belangrijk verhaal. Zoals het ook van belang is dat beleggingsfouten worden herkend en toegegeven.

Oliebeleggers beleven mooie tijden

Maar het ABP stapt er nu wel mooi uit.

Energy sector is having its strongest year relative to S&P 500 going back to 1990 … comes after a dismal 2020, during which sector underperformed market by 53.6%

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/qK0exkQgKH — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 25, 2021

Extra vraag naar bitcoin

De grote beleggingshuizen gaan zich nu ook in de cryptomarkt begeven. Wat zijn de gevolgen? Ben Carlson, kom er maar in!

Want alles wordt elektrisch

Door de groeiende economie, digitalisering en de energietransitie barst het elektriciteitsnet uit zijn voegen. Uitbreiding vd infrastructuur gaat te langzaam. Wat nodig is, is een overkoepelende visie op het energiesysteem van de toekomst. #RaboResearch https://t.co/WLrCousdxj — RaboResearch Economie (@RaboEconomie) October 25, 2021

Big Tech moet hogere rente vrezen

Hogere Amerikaanse rente vormt een bedreiging voor de FAAMG-aandelen. Facebook, Apple, Amazon, Microsoft en Google vertegenwoordigen samen een kwart van de waarde van de S&P 500. De lage rente droeg bij aan de hoge waardering van deze bedrijven, schrijft Mark Hulbert op MarketWatch wat vervolgens weer door Belegger.nl is bewerkt.

Aandelen renderen beter

Long-term Treasury bond returns have underperformed equities but still provided positive performance over past 10y … during last year’s bear market, there was brief period when equities had lost entire edge

[Past performance is no guarantee of future results] pic.twitter.com/rOWaCBF5zq — Liz Ann Sonders (@LizAnnSonders) October 25, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).