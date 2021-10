Must read: Het is lastig om contrair te zijn

Must read

Op naar nieuwe gouden tijden

Volgens Edin Mujagic is het nog even een paar jaar geduld hebben en dan breekt een nieuwe economische bloeiperiode aan. Of zoals hij schrijft: "Het requiem voor het economische stelsel dat we kennen, zal tevens de ouverture blijken te zijn van een gouden periode."

Hoe recht is de rug van Jerome Powell?

Scott Thiel van BlackRock verwacht dat Jerome Powell de rente niet zal verhogen in 2022. Dat wil niet zeggen dat hij daarom positief is over obligaties.

Lekker contrair?

Het timen van de markt is lastig maar om contrair te zijn, is pas echt moeilijk, zo blijkt onder meer uit de ontwikkeling van de goudprijs. Heerlijke column van Ben Carlson.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Waarom ESG-aandelen structureel winnen

Een studie geeft de verschillende redenen van deze outperformance.

Amerikanen op techjacht in Europa

Steeds meer vooraanstaande Amerikaanse durfinvesteerders richten de blik op Europa in hun zoektocht naar interessante techbedrijven en start-ups.

"We gaan niet terug naar oude renteniveaus"

Stijgende inflatie en verkrappende centrale banken dreigen rentes hoger te zetten. Wat betekent dit voor de markten? Professionele beleggers van ING, ABN Amro, Rabobank, Optimix en Providence Capital laten hun licht schijnen.

Momenteel in Turkije

Gaat lekker met het monetaire beleid in Turkije. Om de hoge inflatie te bestrijden, verlaagt men de rente. Ik weet niet waar Erdogan zijn economie lessen heeft gevolgd. Iedereen die het er niet mee eens is wordt ontslagen. pic.twitter.com/K0atAJkCHM — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 22, 2021

In Brazilië is het niet veel anders

Several key members of Brazil's economic team, including the Treasury secretary, have resigned following reports the government is bound to break fiscal spending rules ahead of elections https://t.co/pp4PJBV0Ex — Bloomberg Economics (@economics) October 21, 2021

Herken greenwashing

Greenwashing, ofwel misleidende duurzaamheidsclaims, is een fenomeen dat duurzame beleggers flink in de wielen kan rijden. Morningstar's Hortense Bioy legt in een video uit hoe je het kan herkennen en vermijden.

Inflatie gaat ouderen pijn doen



“Gepensioneerden lopen inflatiecorrectie mis” @FD_Nieuws



Actieve werknemers en slapers krijgen overigens ook geen indexatie op hun pensioenopbouw pic.twitter.com/NhgsYrqITC — Wilte Zijlstra (@wilte) October 22, 2021

Wel compensatie, geen hogere energierekening

Zo'n twee miljoen huishoudens zitten er extra warmpjes bij deze winter. Zij krijgen wel honderden euro's compensatie van de overheid voor een stijgende energierekening, maar gaan helemaal niets extra betalen, meldt RTL Z.

Huizenprijzen stijgen nog wel even door