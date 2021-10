Must Read: crypto is het nieuwe goud

Must read

Crypto lijkt de status van onbetwiste inflatiehedge over te nemen. Plus: belegt u wel zo goed of heeft u gewoon geluk?

It's the climate, stupid

Voor langetermijnbeleggers is de keuze eenvoudig. Klimaatvriendelijke bedrijven zullen in de toekomst de dienst uitmaken. Gerben Lagerwaard van State Street schetst de klimaatuitdagingen en kansen, voor bedrijven en voor beleggers.

Havik vliegt uit

Bundesbank-president Jens Weidmann kondigde onverwacht zijn vertrek aan, om persoonlijke redenen. Gooit de grootste havik uit het ECB-bestuur het bijltje erbij neer? In zijn afscheidsbrief kan hij het niet laten toch nog even te wijzen op het gevaar dat schuilt in het onderschatten van inflationaire krachten.

"[...]it will be crucial not to look one-sidedly at deflationary risks, but not to lose sight of prospective inflationary dangers either."

The Economist ziet ECB-bestuurder Isabel Schnabel en Weidmanns vice-voorzitter Claudia Buch als voornaamste kandidaten voor de opvolging.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Belegt u zo goed of heeft u geluk?

Een goede column over twee zaken die maar al te vaak tragisch met elkaar verward worden: skill and luck. Met een slim ezelsbruggetje om activiteiten die vaardigheid vereisen te onderscheiden van activiteiten die van geluk afhangen: kun je expres verliezen als je zou willen?

Londen groener dan Mokum

Ai. Brexit of niet, Londen laat zich niet zomaar afserveren. Het heeft zojuist Amsterdam ingehaald als meest duurzame financiële centrum ter wereld. Amsterdam laat de rest van de wereldsteden nog wel achter zich.

"Inflatie is het grootste gevaar"

In het Grote Inflatiedebat hebben we weer een nieuwe deelnemer en niet de minste. Topbelegger Paul Tudor Jones sluit zich aan bij kamp Niet-Tijdelijk. Wat vindt hij de beste inflatiehedge?

Het nieuwe goud

Wie daar graag meer over leest: Cullen Roche vraagt zich in dit artikel af waarom goud niet langer de onbetwiste inflatiehedge is die het altijd was. Heeft crypto definitief die status overgenomen?

Een SPAC van Trump

Wat doe je als je verbannen bent van Twitter en Facebook, maar toch opnieuw president van de Verenigde Staten wil worden? Dan lanceer je je eigen socialmedia-netwerk. En anno nu doe je dat uiteraard via een SPAC.

Evergrande & co



Evergrande is de naam waar iedereen op let, maar in China staan meer vastgoedreuzen op lemen voeten.

Evergrande part 2

Reuters gaat in analysemodus en duikt diep in China's vastgoedproblematiek. "Nearly every developer has borrowings in disguise. The sector's debt problem is worse than what you see."

