Must read: Waar gaat de rente heen?

Nederlandse effectenhuizen over rente en inflatie. Plus: Jack Ma is back, Trumps huizen, producentenprijzen, bitcoin futures en meer.

De trend is gezet

Professionele beleggers van ING, ABN Amro, Rabobank, Optimix en Providence Capital laten hun licht schijnen over de rente-ontwikkeling. Een ding is zeker, er is een trendbreuk.

Alive and kicking

Jack Ma is voor het eerst sinds tijden buiten China. Het aandeel Alibaba schiet gelijk omhoog.

Alibaba shares surge 7% after Jack Ma appears in Europe and company releases new chip https://t.co/ogliIsBv68 — CNBC (@CNBC) October 20, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Trumps woningportefeuille

Donald Trump zag zijn kantoren en hotels in waarde dalen, maar zijn huizen in Palm Beach stegen enorm in waarde.

Trump's Palm Beach real estate props up his flagging fortune https://t.co/bNLGTNEkqg pic.twitter.com/H8r80aAHpm — Forbes (@Forbes) October 19, 2021

50 jaar

Producentenprijzen zijn in Duitsland niet meer zoveel gestegen sinds de jaren zeventig.

OOPS! German Producer Price Inflation highest in nearly 50yrs. Producer price inflation rose to 14.2% in Sep, up from 12% in August. This was the highest annual rate since Oct1974, w/prices for gas rising 58.9% and prices for electricity supply by 23.0% from a year earlier. pic.twitter.com/Cz3F5l5WdN — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 20, 2021

Blockbuster

Netflix had blijkbaar goede content en verrast met vele nieuwe kijkers in het derde kwartaal.



Netflix reported 4.4 million net new paid subscribers in the third quarter, eclipsing its own forecast (3.5 million) as well as the average analyst forecast of 3.78 million. $NFLX https://t.co/nEVIns9rca pic.twitter.com/lUROyNRHdm — MarketWatch (@MarketWatch) October 19, 2021

Azië-Pacific

De meeste assetmanagers zijn positief over de regio Azië-Pacific, schrijft Eelco Ubbels. China is de uitzondering.

Digitale champagne

De Bitcoin-fans hebben weer een feestje te vieren. De handel in de Bitcoin Futures ETF bereikt op de eerste dag een omzet van ruim 1 miljard dollar. Koers stijgt ruim 4%.



One of the biggest of all time: ProShares Bitcoin Strategy ETF "$BITO" hits trading volume milestone. @liqquidity reports

https://t.co/bAZidkGCno — CoinDesk Markets (@CoinDeskMarkets) October 19, 2021

Unilever, Amazon en Ikea



Een groep van negen internationale bedrijven, waaronder Unilever, Amazon en Ikea beloven de CO2-uitstoot bij hun transport omlaag te brengen naar nul in 2040.

Ikea, Unilever en Amazon beloven scheepvaart zonder CO2 https://t.co/bGHu2RppaT — De Tijd (@tijd) October 19, 2021

Luxury dip

Gucci moet wat doen in China. De verkoopcijfers vallen tegen.