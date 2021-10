Must read: spannend, daar komen de bitcoin-ETF's

Must read

Vandaag is dan wellicht toch de dag. Plus: beleggerssentiment is niet hetzelfde als consumentensentiment, bedankt wind en er zit meer achter de energiecrisis.

DNB: monetaire pyromaan blust bubbelbrand

DNB opereert met zijn belastingvoorstellen om de woningmarkt af te laten koelen als een monetaire pyromaan, die vooraan wil staan bij het blussen van de bubbelbrand. Laat de bank zich bij zijn core business houden, zegt Marcel Tak.

De ruimte in: Captain Kirk tegen Prince William

Niet iedereen vindt het een goed idee dat Elon Musk, Jeff Bezos en Richard Branson miljarden investeren in ruimtereizen. Maar ze zijn niet de enige die "boldly go where no man has gone before." De ruimtevaart is booming business.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Geen nieuwe regels na GameStop

De SEC vindt niet dat er nieuwe regels moeten komen n.a.v. de gebeurtenissen rondom GameStop.

Bedankt wind

Europese gasprijs gedaald door winderig herfstweer en beschikbare windenergie: https://t.co/Z8btF9o6Rk — NU.nl (@NUnl) October 19, 2021

Er zit meer achter

Behind the Energy Crisis: Fossil Fuel Investment Drops, and Renewables Aren’t Ready - WSJ https://t.co/cCBabdDCoj — Noé van Hulst (@noevanhulst) October 18, 2021

Zeker niet

Een beleving?

Lunchen op de zaak, we doen het weer vaker. Maar het moet dan wel meer een beleving worden.. Pardon? Het is geen pretpark!

De spanning stijgt

Retweeting this because I've been asked for this so many times today. Good list here. Including the history. https://t.co/PBStB9VPFn — Dave Nadig (@DaveNadig) October 18, 2021

Bitcoin-ETF's zijn niet bepaald gratis

Maar de flinke kosten van deze fancy producten zijn voor u.