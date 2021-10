Must read: de nieuwe rol van SPAC's

Must read

Is die van een soort kortetermijnobligatie. Plus; de yen wordt zwakker, olie kan verder omhoog en beleggers moeten meer risico nemen voor hetzelfde rendement.

Stagflatie-angst lijkt prematuur

Ewout van Schaick begrijpt goed waarom stagflatie momenteel een thema is dat beleggers angstig maakt. Zelf is hij minder bang dat we te maken krijgen met een periode van lage groei en hoge inflatie.

Dure energierekening verhoogt druk op ECB

De hogere energieprijzen verhogen de druk op de ECB om in te grijpen. De centrale bank lijkt zich nog geen zorgen te maken om de inflatie, maar ING denkt dat dit niet vol te houden is.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Yen wordt zwakker

Traders warn yen could weaken further as energy prices bite https://t.co/itU2lmAWcF — Financial Times (@FT) October 18, 2021

Olie omhoog?

A growing number of traders are betting that U.S. oil prices will surge above $100 a barrel as early as December. https://t.co/K92zj3Ys2r pic.twitter.com/HVnQTiJKEf — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) October 17, 2021

Meer risico

Beleggers moeten meer en meer risico nemen om hetzelfde rendement te behalen.

De nieuwe rol van SPAC's

Een SPAC is nu een soort alternatief voor een kortetermijnobligatie.

SEC gaat eindelijk ja zeggen

Het ziet ernaar uit dat bitcoin-ETF's eindelijk toestemming krijgen om de markt op de komen.



Tien bedrijven om te volgen