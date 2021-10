Must read: bubbelrisico's

China's verbod op bitcoin zorgt voor ESG-boost

China heeft bitcoin in de ban gedaan in een poging om problemen zoals stroomtekorten, klimaatbeheersing en financiële ontwrichting te tackelen. Tegelijkertijd omarmt Beijing de blockchaintechnologie om duurzame prestaties te helpen verbeteren, schrijft Chi Lo, econoom bij BNP Paribas Asset Management.

Vier valkuilen op de groene-obligatiemarkt

Matt Lawton van T. Rowe Price legt uit waar beleggers op moeten letten bij het betreden van de razend populaire green bonds-markt.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Groot en klein

It was great to speak with ?@SecYellen? again in #WashingtonDC. We had a very insightful discussion about macro-financial developments and the priorities for my incoming ?@FinStbBoard? chairmanship #IMFMeetings pic.twitter.com/lDVBJgc3fg