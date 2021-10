Must read: Technologische trends van de toekomst

Must read

9,9% per jaar moet wel kunnen

Opmerkelijk, de meest optimistische en de meest risicobereide particuliere beleggers wereldwijd hebben een Nederlands paspoort. Dat concludeert Schroders op basis van een grote wereldwijde enquête. Wat komt daar nog meer uit?

Grondstoffen: Wel of niet de ultieme inflatiehedge?

Bijna de helft van de Top 15 van grootste assetmanagers wereldwijd is positief over beleggen in grondstoffen. Eelco Ubbels van Alpha Research zet de verschillende koopredenen onder elkaar.

Inflatie-angst in de VS

In case you missed it! US consumers expect the three-year ahead #inflation rate to be above 4%! Central banks might be forced to adjust their inflation narrative. chart via @lisaabramowicz1 pic.twitter.com/SKP33P1dtp — jeroen blokland (@jsblokland) October 12, 2021

Euro bereikt dieptepunt 2021

Liggen er meer verliezen in het verschiet? Kathy Lien van valutaspecialist Forex analyseert.

Europese aandelenkansen

Morningstar brengt het maandelijkse overzicht van aantrekkelijkst gewaardeerde Europese aandelen. De lijst bevat de meest ondergewaardeerde aandelen op voor risico gecorrigeerde, sector-gewogen basis uit de Morningstar European Market Large-Mid Cap Index.

Chinese leiders buigen zich over vastgoedcrisis

China’s top real estate industry body to hold meeting on issues in housing market amid Evergrande crisis - Global Times https://t.co/IBgDdjN4Qj — Steen Jakobsen (@Steen_Jakobsen) October 13, 2021

De belangrijkste technologische trends

Sinds de jaren 90 is op de aandelenmarkten 56 biljoen dollar (56.000 miljard) aan waarde gecreëerd door slechts 1,5% van de bedrijven, voornamelijk techbedrijven. Waar moeten zij het in de toekomst van hebben?

Duurzame energie-investeringen gevraagd

The world is failing to invest in energy on the scale needed to escape catastrophic climate change and avoid sharp increases in fossil fuel prices, the International Energy Agency says https://t.co/y6BKTiXb25 — Helen Robertson (@HelenCRobertson) October 13, 2021

Hogere bonussen voor bankiers

De aantrekkende economie en de toenemende bedrijvigheid zorgen voor een flinke impuls bij zakenbanken wereldwijd. De inkomsten stijgen hoofdzakelijk vanwege een opleving van het aantal fusies en overnames, maar de banken profiteren ook van positieve ontwikkelingen op de aandelenmarkt. Deze ontwikkelingen zorgen mogelijk voor een flinke verhoging van de (jaarlijkse) bonussen die aan topbankiers worden uitgereikt.

DNB: Klimaatrisico’s bedreiging voor de financiële stabiliteit

De Nederlandsche Bank heeft in een nieuwe klimaatstresstest ruim 700 miljard euro aan vastgoed geanalyseerd. Een overstroming kan de financiële sector stevig raken.

Meeste geld in handen van 55 plussers

Gemiddelde 65+'er (en de 55+'er) behoort tot de 1% rijkste mensen van de wereld. O.a. door grote pensioenvermogen.

CBS rapport https://t.co/Nbasiy2Bas pic.twitter.com/Fwym8doix1 — Corné van Zeijl (@beursanalist) October 12, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).