Must read: Uptober

Verschillende smaken duurzaam beleggen

Duurzaam beleggen is in opkomst. "We zien dat onder andere aan de enorme instroom in ESG-versies van UCITS ETF’s; dit jaar tot eind augustus al ongeveer 50 miljard euro. Dit is 44% van de totale instroom in UCITS ETF’s dit jaar." Maar waar hebben we het nu precies over, vraagt Philippe Roset, Hoofd State Street SPDR ETF’s Nederland & Nordics zich af.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Uptober

Bitcoin topped $57,000 on Friday for the first time since May as a number of positive crypto developments galvanized investors in the month of “Uptober"... https://t.co/IQ6OdgHHCl via @AdvPerspectives. pic.twitter.com/UStVRS31uw — U.S. Global Investors (@USFunds) October 11, 2021

Beleggers kopen alles

Heeft de coronacrisis een nieuwe generatie van gokkers voortgebracht, of zijn beleggers juist voorzichtiger geworden? Het is allebei waar, zegt vermogensbeheerder Ben Carlson. Alles dankzij een zee van geld.

Want groot is mooi

Detlef Glow ziet de nodige overname en fusies, maar van grootschalige consolidatie wil hij niet spreken. Daar is de beleggingsindustrie volgen hem te volwassen voor.

DNB maakt zich zorgen

"Een nieuwe klimaatstresstest leert ons dat financiële instellingen via hun vastgoedblootstellingen fors geraakt kunnen worden door overstromingen, vooral als klimaatverandering onverminderd doorzet."

Veel geld

Nederlanders op drie na rijkste van de wereld.

Durft de Fed wel?

Nouriel Roubini, known for foreseeing the mortgage collapse that helped produce the 2008 financial crisis, tells @BloombergTV that the Fed may find it tough to tighten policy if growth slows and markets sell off https://t.co/HfpGguILHI — Bloomberg Markets (@markets) October 12, 2021

