Must read: Gure beursherfst?

Plus: Energiecrisis komt niet uit het niets, GMO is negatief over alles, de beste Amerikaanse dividendaandelen, en méér.

Kan de echte schurk nu opstaan?

Voor de explosief gestegen gasprijs zijn veel schuldigen aan te wijzen. Terwijl de markten er flink onrustig van worden, hoopt Hendrik Tuch dat de hoge gasprijs een prikkel is om onze afhankelijkheid van fossiele energie te verminderen.

Wie profiteren is wel duidelijk

Een #energiecrisis kent niet alleen verliezers. De winnaars kunnen we vinden bij de olie- en gasproducenten. Eén ervan is Royal Dutch #Shell. U leest meer in de nieuwe #bedrijfsanalyse van Martine Hafkamp voor @Cashcow_NL.#fintessa #vermogensbeheer — Fintessa (@Fintessa) October 11, 2021

Stop de bevolkingsgroei!

Het klinkt vreemd, maar juist een betere gezondheidszorg is volgens Pictet AM een van de beste manieren om de bevolkingsgroei af te remmen.

Onstuimige herfst?

September was voor beleggers geen goede maand. September deed zodoende zijn naam weer eer aan als traditioneel de slechtste maand voor de beurs. Moeten beleggers zich zorgen gaan maken nu we in de beruchte maand oktober zijn aangeland? Martine Hafkamp analyseert.

Alles omlaag

GMO is niet positief over aandelen én obligaties. Ben Carlson bericht.



Grondstoffenindex door het dak

Bloomberg Commodity Index making new highs. pic.twitter.com/5ZGjdqvYuC — True Insights (@true_insights_) October 11, 2021

Copycat-ETF: Klinkt goed, werkt minder

Sinds 10 jaar bestaan er ETF's die de portefeuilles van beleggingsgoeroes volgen. Beleggingsadviseur Joachim Klement van het CFA Instituut is niet enthousiast.

Britse centrale bank gaat verhogen

Traders are preparing for the Bank of England to lift its key interest rate by the end of this year https://t.co/T7ZCy4FawE — Bloomberg UK (@BloombergUK) October 11, 2021

De beste Amerikaanse dividendfondsen

Bekijk het lijstje van Morningstar.

De grootste banken van Nederland

In 2020 is het balanstotaal bij elf van de twaalf grootste banken in Nederland toegenomen; alleen bij het Haagse NIBC nam de balans met 1,9% af ten opzichte van 2018. Ondanks het toegenomen vermogen van de resterende Nederlandse banken is het marktaandeel ten opzichte van 2019 precies gelijk gebleven. Tevens is Triodos niet langer meer de 'kleinste' bank van Nederland, die eer behoort nu Achmea bank toe.

De sectorverwachtingen van Rabobank

Our forecasts for most sectors are favorable but material and labor shortages are a concern. Vacancy levels rose to a record high due to a combination of structural and temporary factors. #RaboResearch https://t.co/HUTFO7wBkt — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) October 6, 2021

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's). Het rendementsverschil loopt weer flink op.