Must read: vrachtvervoer weer iets goedkoper

Import uit China per boot is weer iets goedkoper. Plus; wat is goed en wat is niet goed aan uitstellen schuldplafond en innovatie in de obligatiemarkt.

Game over voor China, of toch niet helemaal

De Chinese beurs zit in een bearmarkt en Xi Jinping voert oorlog tegen kapitalistische tendensen. Voor veel beleggers is dat reden te vertrekken. Anderen stappen juist in.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Innovatie in de obligatiemarkt

Een nieuwe ETF-uitgever speelt in op ontwikkelingen in de obligatiemarkt.

Zijn shipping-kosten alweer over hun piek heen?

De prijzen daalden namelijk wat.

Weer uitstel

US Senate reaches agreement to extend the debt ceiling through early Dec. pic.twitter.com/66wmJPjE5K — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 7, 2021

Wat is goed

En wat is slecht aan het uitstellen van het schuldplafond?

Eurodollar op laag niveau

The #EURUSD is down to its lowest level since July last year. Monetary policy divergence being an important factor. pic.twitter.com/NZMnxXi4Fg — jeroen blokland (@jsblokland) October 8, 2021

Energiegebrek China kost groei

China kan maar 6% groeien door energieproblemen, zegt Barclays.

Bank of England gaat afremmen