Must read: Stagflatie is het nieuwe buzzwoord

Must read

"Niet afwachten, maar nu verantwoordelijkheid nemen"

Hans Stegeman, hoofd beleggingsstrategie bij Triodos Investment Management, over de wortel en de stok die de financiële sector moeten aanzetten om echt werk te maken van hun duurzame beleggingsbeloftes. “Door niet te beleggen in bedrijven die schadelijk zijn, is er al veel te winnen.”

Desondanks wordt de fossiele energie-industrie hevig gesubsidieerd

Fossil fuel industry gets subsidies of $11m a minute, IMF finds https://t.co/8QG5YAYBdu — The Guardian (@guardian) October 6, 2021

Shorten voor het goede doel

De wereld beweegt richting CO2-neutraliteit. Beleggers moeten daarin mee. Shortposities kunnen helpen.

Stagflatie is het nieuwe buzzwoord

(Stagflatie is wel de inflatie maar niet de daarbij behorende economische groei. Niet goed dus)



A lot of people are worried about stagflation these days, but Brexit-era British people actually have good reason to worry.



Who needs Squid Game when you live in constant fear of a lifeless economy and skyrocketing prices?! https://t.co/iDRfAzoyDz pic.twitter.com/RGk8tJByf1 — Bloomberg Opinion (@bopinion) October 6, 2021

De machtige dollar

In het macro-beleggen, waarbij wereldwijd en vaak zonder beperkingen gebruik gemaakt wordt van diverse activaklassen en derivaten, draait alles in zekere zin om de Amerikaanse dollar. Voor deze beleggers is het dus noodzakelijk om zicht te krijgen op de richting van de dollar. Waar gaat het heen met de greenback?

Toch maar in grondstoffen beleggen?

"Commodities don’t pay a dividend and have a poor longer-term performance record. However, set against that is the fact that bonds now pay very low coupons & have very low yields and equities are very highly valued historically on many measures (especially in the US):" DB's Reid pic.twitter.com/czKk6v6K1a — Lisa Abramowicz (@lisaabramowicz1) October 5, 2021

Assetmanagers verdeeld over cyclische sectoren

Het economisch herstel zou cyclische sectoren in de kaart moeten spelen. Leidt dat inderdaad tot positieve adviezen van assetmanagers? Eelco Ubbels van Alpha Research nam de rapporten door.

Is dit het begin van de grote correctie?

Jan-Willem Nijkamp analyseert het huidige beursklimaat en constateert dat er ondanks alle somberheid mooie kansen liggen voor de energiesector.

Fors stijgende rentes drukken koersen

Marcel Tak ziet desondanks lichtpuntjes in een sterke column.

Government bond #yields continue to move higher. This looks like a period in which almost all asset class returns are pressured. pic.twitter.com/e0ohFg98fG — True Insights (@true_insights_) October 6, 2021

Gebrek aan visie

Rabobank kritisch over overheidsuitgaven.

The Dutch economy is recovering stronger than expected. Even though the government paved the way for economic recovery by support packages, the on Budget Day presented plans lack strategy and vision on housing shortages and climate change. #RaboResearch https://t.co/vCZ2LOPN6z — RaboResearch Economics (@RaboEconomics) October 4, 2021

Vertrouwen financiële sector in blockchain neemt toe

De overgrote meerderheid van de topmanagers uit de financiële dienstverlening ziet blockchain steeds meer als een mogelijk concurrentievoordeel. Tevens verwacht 70% van de ondernemingen die blockchain al in hun bedrijfsprocessen heeft opgenomen, dat de techniek toegang biedt tot nieuwe financieringsbronnen.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).