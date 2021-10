Must read: recordprijzen voor grondstoffen

Must read

Door economisch herstel en schaarste. Plus: tien jaar na de dood van Jobs, en storing kost Facebook 164.000 dollar per minuut.

Rente en aandelen: de grote ommekeer

De grote ommekeer in de rente heeft niet alleen maar negatieve gevolgen, schrijft Marcel Tak. Pensioenfondsen en huiseigenaren kunnen profiteren. Aandelenbeleggers moeten oppassen.

Banken verdienen meer aan groene dan aan grijze obligaties

Banken verdienen goud geld aan de bloeiende markt in groene obligaties. Het gevaar van green washing groeit. Werk aan de winkel dus voor toezichthouders.

Actief versus passief

De rendementen van de IEX Fonds 40 (actief beheerde beleggingsfondsen) en de IEX Index 20+ (ETF's).

Recordprijzen

Bloomberg Commodities Index hits record as world rebound meets shortages. Index surpasses the peak seen in 2011. Rising raw material and energy prices have stoked inflation. pic.twitter.com/OIehyudLAR — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) October 4, 2021

Natural gas and power prices are surging again in Europe and setting record highs https://t.co/DPXPyXVEsO pic.twitter.com/sKvMAmdKjo — Bloomberg UK (@BloombergUK) October 5, 2021

Tien jaar zonder Jobs

Vandaag 10 jaar geleden overleed #Apple genie Steve Jobs. Koers sloot die dag omgerekend op $13,51 en beurs vreesde een beetje dat met zijn heen gaan... Opvolger Tim Cook is aandeelhouders-return genie gebleken. Helaas heb ik geen data met herbelegd dividend, want nog meer feest pic.twitter.com/p3tuzH9c4U — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) October 5, 2021

Ja, logisch

Facebook shares dropped to their lowest level since June https://t.co/tOR09EcwqL pic.twitter.com/ohclxMrkSH — Bloomberg Markets (@markets) October 4, 2021

Het kost namelijk miljoenen

De social media-storing van gisteren kost Facebook 164.000 dollar per minuut.

Straf voor Bill Gross

Wegens te harde muziek....

Valt mee